الطواقم الطبية في الأردن غير.. “شاهد” وصلة دبكة حامية في إربد تشعل مواقع التواصل

ضّجت صفحات التواصل الاجتاعي بمقطع فيديو يصور قيام طاقم التقصّي الوبائي في مدينة إربد الأردنية، يقومون بوصلة دبكة على أنغام “اليرغول والمجوز”، وفق ما ذكره متداولي المقطع.

الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) أظهر قيام عناصر الطاقم بارتداء كامل ملابس الوقاية الطبية المعروفة، من بذلة صحية وكمامات وأقنعة وقفازات، ويشبكون أيديهم بيد بعضهم، ويقومون بتشكيل فرقة “دبكة” ويدبكون على أنغام المجوز واليرغول التي تعتبر ضمن التراث الفني الأردني.

وذكر ناشطون أن ذلك جاء في محاولة منهم على ما يبدو لتغيير المزاج العام، وتقليل حالة التوتر والقلق التي يعيشها المواطنون الأردنيون في ظل وباء كورونا وإجراءات السلطات الأردنية المتبعة من حظر تجول والغاء الدوام المدرسي والرسمي والتزام الحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار الفيروس في البلاد.

وأثار مقطع الفيديو عدد من التعليقات والردود التي تفاعل بها المغردون مع المقطع، حيث أثار المقطع إعجاب المئات من النشطاء، وأضحك العديد منهم، فيما نظر له آخرون بأنه وسيلة فعالة لمواجهة حالة القلق والتوتر التي يعيشها المواطنون في ظل وباء كورونا.

المغرد “محمد الحميدي” قال في تعليق له: “الله يحييهم على هالنفسية الجبارة اللي

عندهم، كبار الأمم”.

والله بحييهم على هالنفسيه الجباره الي عندهم .. كبار الأمم .. #إحنا_كبار_الأمم — محمد الحميدي (@mohammed_1977_H) April 10, 2020

فيما أوضح مغردون آخرون بأن مقطع الفيديو مصوّر في منطقة “طمرة” في الداخل الفلسطيني المحتل وليس في مدينة إربد، حيث قال المغرد “قاسم عبد القادر” :” يعمي طمرة ماركة عالمية”.

يعمي طمرة ماركة عالمية — Qasem abdelqader (@Qasemabd_) April 11, 2020

هذا عندنا بالداخل مش كل شي تحطوه بالربابده😬😂 — AMONA💙 (@AmonaHasan) April 11, 2020

يُشار إلى أن الأردن سجّل حتى هذه اللحظة 372 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة، بحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة الأردنية.