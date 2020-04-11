ما قصة رجل الأعمال الأردني الذي تبرع بربع مليون دينار لمكافحة كورونا لكنه توفى بالفيروس؟!

أعلنت الأردن، مساء أمس الجمعة، وفاة رجل الأعمال الأردني مصطفى خليل المقدادي، متأثراً بإصابته بـ” فيروس كورونا” المستجد الذي تفشى بالمملكة مؤخراً وعدد كبير من دول العالم.

وقال النائب الأردني، حازم المجالي، في منشور له على فيسبوك: “توفي رجل أعمال أردني بفيروس كورونا بعد أن تبرّع بربع مليون دينار لدعم الجهود الرسمية بمكافحة الوباء”، موضحاً أن الراحل هو الوفاة السابعة التي أعلن عنها يوم أمس في الأردن.

توفي رجل اعمال اردني بفيروس كورونا بعد أن تبرّع بربع مليون دينار لدعم الجهود الرسمية بمكافحة الوباء بحسب ما افاد به النائب حازم المجالي .

وكتب المجالي عبر حسابه الخاص بموقع فيسبوك : تبرع بقرابة “ربع مليون” دينار لمكافحة “كورونا” و توفاه الله بها. — الأردنية نت (@alurdunyya) April 10, 2020

واختتم المجالي منشوره موضحا ان الراحل هو الوفاة السابعة التي أعلن عنها يوم أمس في الاردن. — الأردنية نت (@alurdunyya) April 10, 2020

وتوفي المقدادي صاحب شركة المواد الزراعية، عن 69 عاما، إذ كان حالة الوفاة التي أعلن عنها وزير الصحة الأردني سعد جابر يوم أمس.

وخيم الحزن على الأردن، بعد وفاة المقدادي، إذ يعمل في سلسة شركاته المنتشرة في كل أنحاء العالم الآلاف من الأردنيين وهو الأب الحالي لكل من عمل معه. كما ذكر حساب “الأردنية نت”.

انتقل الى رحمة الله تعالى مصطفى خليل المقدادي صاحب شركة المواد الزراعية مقدادي صاحب الأيدي البيضاء على أبناء شعبه حيث يعمل في سلسة شركاته المنتشرة في كل أنحاء العالم الآلاف من الأردنيين وهو الاب الحاني لكل من عمل معه رحمك الله يا ابو عمر وانا لله وانا اليه راجعون. — الأردنية نت (@alurdunyya) April 10, 2020

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لوفاة المقدادي خاصة في ظل جهوده ودعمه المتواصل للملكة لمكافحة الفيروس الذي توفي به لاحقاً.

رحمه الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح جناته — Basema AL-Jaafreh (@basema_jaafreh) April 10, 2020

الله توفاه بالصالحات ..الله يرحمه ويتغمد روحه الجنه — Ayed Abo Nasser (@AyedSdsga) April 10, 2020

رحمه الله عليه — م.تيسير الحياري (@Taiseer_H) April 10, 2020

رحمه الله رحمه واسعه وانا لله وانا اليه راجعووون، في ميزان حسناته انشالله — MOHD Hasan (@MOHDHas62167802) April 11, 2020

https://twitter.com/hilalmysoul/status/1248683437692719107

وحسب آخر إحصائية، أعلنت الحكومة الأردنية، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في كلمة تليفزيونية، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها في البلاد، قريبًا.

وأشاد العاهل الأردني، باستجابة المواطنين للإجراءات التي أعلنتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلًا في كلمته الموجهة للشعب الأردني “أثبتم أنكم كبار أمام الأمم، لأنكم لا تعرفون المستحيل”، مضيفًا “الحياة ستعود إلى طبيعتها قريبًا، وستعود الصلوات في المساجد والكناس وسيعود الطلاب إلى مدارسهم والعمال إلى مصانعهم”.

وأضاف العاهل الأردني: “لا أتحدث إليكم اليوم لأقدم النصائح والتوجيهات بل لأقول لكم أثبتم كما كنتم دائما، أنكم كبار أمام الأمم كبار لأنكم تقفون بشموخ وقوة في مواجهة التحديات، ليس بما تملكون من موارد أو إمكانيات مادية بل بعزيمتكم ووحدتكم ووقوفكم وقفة رجل واحد لحماية الوطن”.

وأكد العاهل الأردني، بالتزام الأردنيين، أنه “يقف أمام الأمم بكل ثقة رغم أن بلده الأردن بلد صغير، ومحدود الموارد لأن حوله شعبا عظيما شامخا حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن وإسناد مؤسسات الدولة”.

وأعلنت الحكومة الأردنية، في وقت سابق، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس، أمس الجمعة، في الإيجاز الصحفي اليومي، لكل من وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر، في الوقت الذي أكد فيه المسؤولان أن ذلك لا يعني انتهاء الوباء.

وعبّر الوزير العضايلة في الإيجاز المسجل من منزله، عبر التليفزيون الرسمي، عن شكره وامتنانه للالتزام الكبير من الأردنيين بالحظر الكلي، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعليمات خلال الأيام القادمة التي وصفها بالحاسمة جدا في المعركة مع الوباء.

وكانت الحكومة الأردنية، فرضت حظرا كليا للتجول، يومي الجمعة والسبت في كافة أنحاء البلاد، وهي المرة الثانية التي تطبق فيها الحكومة حظرا كليا منذ بداية تعطيل مؤسسات الدولة في 18 مارس آذار الماضي ضمن إجراءات احتواء وباء فيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد، حتى الجمعة، 372 حالة إصابة مقابل 7 وفيات، فيما تم إعلان شفاء 170 حالة.

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