شجار كبير في دبي خلال حظر التجول
شجار كبير في دبي خلال حظر التجول
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فيديو صادم يزيد الطين بلّة في دبي التي ينهشها كورونا!

كتب وطن
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في الوقت الذي يتفشّى فيه فيروس كورونا في عامةً خاصة، وخرقاً لحظر التجول المفروض، تداول ناشطون فيديو يُظهر كبيرة بالعصي بين آسيويين في الإمارة.

وأعلنت شرطة دبي القبض على ٦ أشخاص من الجنسية الآسيوية في قضية المشاجرة في منطقة احدى مناطق دبي نتيجة خلاف بينهم وكانت اصابتهم بسيطة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحويلهم للجهات المختصة.بحسب بيانٍ لشرطة دبي

وحذرت شرطة دبي من “السلوكيات المرفوضة ومن التجمعات وتدعو الجميع الى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية في الدولة بالالتزام بالتباعد الجسدي والمسافة الآمنة .

القت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي القبض على ٦ أشخاص من الجنسية…

Gepostet von ‎شرطة دبي – الصفحة الرسمية‎ am Freitag, 10. April 2020

يأتي ذلك بينما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في إمارة دبي تأكيده أن السلطات تتجه لإنشاء مستشفيين ميدانيين في دبي الأيام القادمة لتكون جاهزة لأي موقف.

وبحسب حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي فإن المستشفيات يمكن أن توفر ما بين 4000 إلى 5000 سرير.

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ووفق “القطامي” فإنّ السلطات تستعد للتعامل مع 10000 حالة.

وبحسب “رويترز” فإنّ دبي هي الإمارة الوحيدة في الإمارات التي وسعت الليلي إلى 24 ساعة، وأغلقت منطقتي (الراس ونايف) التي فيها عدد كبير من العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.

وقال دبلوماسيان لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما انه كان هناك تفشي في منطقتي الراس ونايف بدبي وتقدر الاصابات بالمئات.

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