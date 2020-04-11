القبض على قاضٍ سعودي بتهمة الرشوة
القبض على قاضٍ سعودي بتهمة الرشوة
الهدهد

فضيحة تهزّ السعودية .. والمتورطون قاضٍ وشقيقه “العقيد” ورجال أعمال ومحامي!

كتب وطن
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في فضيحة كبيرة بالسعودية، ألقت الجهات الأمنية القبض على بالمحكمة العامة في أحد مناطق المملكة بتهمة الرشوة في قضايا منظورة لديه.

وأظهرت التحريات تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي وهو (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامي، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.

وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم.

وبحسب صحيفة “الوطن” ، يجري العمل على إحالة المتهمين إلى القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.

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