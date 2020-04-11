“شاهد” عراقي يشيد بشهامة النشامى الأردنيين: “والله كل العالم ما أبدله بـ2 إنش من تراب الأردن”

انتشر على مواقع التواصل مقطعا مصورا لاقى تفاعلا واسعا في الأردن، حيث أظهر مواطنا عراقيا يتحدث عن تجربته بالأردن ورأيه بالمملكة الأردنية والشعب الأردني.

المواطن العراقي وبحسب المقطع المتداول قال: “قعدت سبع سنوات في جبل التاج بعمان، بالأردن، سبع سنوات انا ومرتي وولادي بالأردن، وعشت بأمريكا ومعي جنسية أمريكية”.

هذه شهادة الشاعر كثير عزة قبل ١٣٠٠ عام #بالاردنيين:

إذا قيل خيلَ الله! يوماً ألا اركبي رَضِيتَ بِكفّ الأردُنيّ انسِحَالَها

و هذه شهادة اخ عراقي كريم بالاردنيين اليوم.

هذا #الأردن توليفة عز و جود و فخار قيادة و حكومة وشعبا. pic.twitter.com/n6POJyvaCR — Amer Al-Mokbel (@Almokbel) April 10, 2020

وتابع مشيدا بالشعب الأردني وقيادته: “ما أبدل العالم كله ب2 إنش من تراب الأردن، سبع سنوات قعدت”.

وأضاف في حديثه عن الشعب الأردني والحكومة الأردنية: “والله أشرف شعب، سبع سنوات قعدت بينهم، أشرف شعب وأحسن شعب”.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع حديث المواطن العراقي، وكتب المغرد “حيدر منعم” عبر تويتر، تعليقاً مفاده بأن عائلته لا تزال حتى الآن في عمّان، وأن طوال فترة إقامته أو عمله وزياراته مع الأردنيين لم يلقى منهم إلا الترحيب والقبول.

والله انتو اهلها ، النشامى

طوال فترة اقامتي ، او زياراتي او عملي مع الاردنين لم الاقي منهم الا الترحيب والقبول للعراقيين ، وحتى ونحن في هذه الازمة عائلتي ما تزال في عمان — حيدر منعم (@HaiderMonam82) April 10, 2020

فيما قال مغرّد آخر: “الحمد لله هذا البلد كان وما زال يتغنى بضيوفه وإكرامه لهم”.

الحمد لله .. هذا البلد كان و مازال يتغنى بضيوفه و إكرامه لهم.. و حتى موروثنا الثقافي كله اغاني تهلي و ترحيب بالضيوف.. — محمد (@DrMohammadHKJ) April 10, 2020

وتابع: “حتى موروثنا الثقافي كله أغاني تهلي وترحيب بالضيوف”.

فيما قالت مغردة ثالثة: “حفظ الله الأردن وسائر البلاد العربية، بعض الشعوب العربية عانت الأمرين نتيجة الحروب والصراعات في الاقليم، نسأل الله أن يردهم سالمين آمنين لأوطانهم”

حفظ الله الأردن وسائر البلاد العربية..

بعض الشعوب العربية عانت الأمرّين نتيجة الحروب والصراعات في الاقليم.. نسال الله ان يردهم سالمين آمنين لأوطانهم — Dr. Lara Al Hadeed (@l_alhadeed) April 11, 2020

يُشار إلى أن المملكة الأردنية سجلّت حتى اللحظة 372 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس “7” حالات وفاة، فيما تعيش الأردن أجواء من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي والغاء الدوام الرسمي، كإجراءات اتخذتها الدولة للوقاية من خطر انتشار الفيروس فيها.