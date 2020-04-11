إطلاق نار وعربدة.. “شاهد” شاب سعودي ينشر الرعب بين أهالي الرياض برشاش آلي وهذا مصيره

أظهر مقطع فيديو تداولته صفحات عبر مواقع التواصل، قيام مواطن سعودي بالخروج في ظل حظر التجول المفروض بالبلاد، والتجوّل بسيارته بشوارع أحد أحياء العاصمة الرياض، ويطلق النار من بندقيته الآلية في السماء من شباك سيارته.

ووفق ما رصدته “وطن”، قام المواطن السعودي بتصوير ما قام به ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلّقا على الفيديو بعبارة “اعذروني ما أتحمل قعدة البيت”، لتقوم بعدها السلطات السعودية بالقاء القبض عليه.

فيديو

الجهات الأمنية تقبض على مطلق النار برشاش من سيارته خلال منع التجول بحي النظيم بالرياض pic.twitter.com/VkjoAbfuSE — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 11, 2020

وذكرت إحدى الصفحات عبر تويتر نقلا عن وسائل إعلام سعودية، بأن السلطات السعودية تمكنت من إلقاء القبض على المواطن الذي قام بإطلاق النار من شباك سيارته التي يتجول بها كاسراً حظر التجوّل، حيث قالت الصفحة بعدما أرفقت مقطع الفيديو: “الجهات الأمنية تقبض على مطلق النار برشاش من سيارته خلال منع التجول بحي النظيم بالرياض”.

وأثار خبر القاء القبض على المواطن الذي صوره مقطع الفيديو، ردود العديد من النشطاء والمغردين عبر تويتر، حيث قالت المغردة “مها المطيري” في تعليقها مستنكرة “يقول أعذروني ما أتحمل قعدة البيت الحين غصب تتحمل قعدة السجن”.

😂 😂 😂 😂 — Dr. Lion Heart (@majid_mha9088) April 11, 2020

فيما قال آخر ساخرا:”خبر القبض عليه أحلا خبر، الحين بدل ما تتحمل قعدة البيت تحمل قعدة السجن، سنين وتسد الغرامة”.

كفوو انشهد واحلا خبر تم القبض …الحين بدل ماتتحمل قعدت البيت تحمل قعدة السجن سنين وتسد الغرامه يالمهايطي — أحمد (@7xxq) April 11, 2020

وكتب ثالث مطالبا السلطات بإجراءات أكثر شدة وحزم: “المفروض في أحياء بالمملكة تتشدد عليه، سواء بالحظر أو غير الحظر”.

المفروض فيه احياء بالمملكه تتشدد عليه سوا بالحضر او غير الحضر مثل حي النظيم في الرياض وحي المكرونة في مكه وغيره وغيره لان اغلبه من الجنسيات العربيه الي ما يهمه شيء ومجتمعين في حي واحد ويشكلون خطر — نصراوي عالمي🇹🇰💛💙 (@r_sh6666) April 11, 2020

وتابع: “مثل حي النظيم بالرياض، وحي المكرونة في مكة وغيره، لأن أغلبهن من الجنسيات العربية اللي ما يهمه شيء ومجتمعين في حي واحد ويشكلون خطر”.

يُشار إلى أن السلطات السعودية أعلنت عن عدة إجراءات متبعة في المملكة منها حظر التجول والغاء الدوام الرسمي ووقف حركة السفر، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في المملكة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في كافة أرجاء المملكة وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة السعودية 4033 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 52 حالة وفاة.