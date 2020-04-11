صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

“شاهد” سعودي يفضح أزمة الغذاء في المملكة في فيديو أثار جدلاً واسعاً والسلطات تعتقله فوراً!

كتب وطن
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رصد مواطن سعودي عبر فيديو نشره على تطبيق “تيك توك” ما حدث داخل أحد المولات بمحافظة حفر الباطن شمال شرق السعودية، وظهر بالفيديو أرفف المول وهي شبه فارغة من البضاعة والمواد التموينية، وعلق المُغرد قائلاً: “الوضع خطير”، في إشارة منه إلى نفاذ المواد التموينية تماماً.

واتهم النشطاء بأن ما فعله هذا الشاب هو إثارة الخوف والفزع في نفوس المواطنين، وطالبوا بمُحاسبته، بينما أكد مُغرد أن الأمر حقيقي، وأن المواد التموينية بدأت حقاً بالنفاد من كل مكان، لكن الدولة لا تعترف فكتب: “ترى نفس الموضوع اللي حصل في حصل في امريكا و بريطانيا مافي مشكلة الدول عندها مخزون و لا تتحسسون من الفيديو كانه اجرم، بس الدول الديمقراطية لا تتاثر من نشر هالفيديو اما الدول العربية تحسبه تشويه لصورتها”.

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وأعلن الأمن العام عبر “تويتر” أن شرطة المنطقة الشرقية قبضت على المواطن.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المُواطن تعمد تصوير جزء من الأرفف المفرغة من السلع أثناء تنظيفها في أحد المتاجر، مصحوبا بتعليقه على أنها فارغة من المنتجات بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات.

وذكرت الشرطة أنها تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً في محافظة حفر الباطن، وتم إيقافه تمهيداً لمُحاسبته.

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  1. باي باي يقول

    هههههههههههههههه
    الوضع بالف خير وكل شي متوفر المشكلة الوحيدة هي عيون الحساد والعياذ بالله

    الرد

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