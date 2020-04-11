“شاهد” سعودي يفضح أزمة الغذاء في المملكة في فيديو أثار جدلاً واسعاً والسلطات تعتقله فوراً!

رصد مواطن سعودي عبر فيديو نشره على تطبيق “تيك توك” ما حدث داخل أحد المولات بمحافظة حفر الباطن شمال شرق السعودية، وظهر بالفيديو أرفف المول وهي شبه فارغة من البضاعة والمواد التموينية، وعلق المُغرد قائلاً: “الوضع خطير”، في إشارة منه إلى نفاذ المواد التموينية تماماً.

فيديو

شرطة الشرقية: القبض على مواطن صور جزءًا من الأرفف المفرغة من السلع ونشر الشائعات. pic.twitter.com/ueZwDQLtIT — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 10, 2020

واتهم النشطاء بأن ما فعله هذا الشاب هو إثارة الخوف والفزع في نفوس المواطنين، وطالبوا بمُحاسبته، بينما أكد مُغرد أن الأمر حقيقي، وأن المواد التموينية بدأت حقاً بالنفاد من كل مكان، لكن الدولة لا تعترف فكتب: “ترى نفس الموضوع اللي حصل في السعودية حصل في امريكا و قطر بريطانيا مافي مشكلة الدول عندها مخزون و لا تتحسسون من الفيديو كانه اجرم، بس الدول الديمقراطية لا تتاثر من نشر هالفيديو اما الدول العربية تحسبه تشويه لصورتها”.

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ترى نفس الموضوع اللي حصل في #السعودية حصل في #امريكا و #قطر #بريطانيا مافي مشكلة الدول عندها مخزون و لا تتحسسون من الفيديو كانه اجرم



بس الدول الديمقراطية لا تتاثر من نشر هالفيديو اما الدول العربية تحسبه تشويه لصورتها



حفظ الله الجميع #كورونا ازمة وتعدي pic.twitter.com/qsAq0LjYZC — =͟͟͞͞♡ 💯السياسي💯 =͟͟͞͞♡ (@Ninety9Plus1) April 10, 2020

وأعلن الأمن العام عبر “تويتر” أن شرطة المنطقة الشرقية قبضت على المواطن.

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على مواطن صور جزءًا من الأرفف المفرغة من السلع ونشر الشائعات. pic.twitter.com/H1pMgOEcxN — الأمن العام (@security_gov) April 10, 2020

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المُواطن تعمد تصوير جزء من الأرفف المفرغة من السلع أثناء تنظيفها في أحد المتاجر، مصحوبا بتعليقه على أنها فارغة من المنتجات بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات.

وذكرت الشرطة أنها تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً في محافظة حفر الباطن، وتم إيقافه تمهيداً لمُحاسبته.

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