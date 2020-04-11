بعد جلسات “الدلع” والاثارة.. حليمة بولند تجلط المتابعين بنصيحة دينية وتثير سخرية واسعة

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو عبر “سناب شات”، وهي تنصح مُتابعيها بالمواظبة على قراءة القرآن.

وعلقت حليمة بولند على المقطع قائلة: “راحة البال قصة لن يفهمها تاركو الصلاة”.

وظهرت في المقطع وهي تُمسك أجزاءً من القرآن وتنصح مُتابعيها قائلة: “من أول جزء قلنا بنبدأ مع بعض، يوم تنسون ويوم تلهون ويوم تغفلون، خاصة مع حوسة الأطفال، بس لا نغفل عن قراءة القرآن ونخليها شيء أساسي ودائم ويومي”.

وسخر النشطاء من نصائح حليمة بولند الروحانية، فكتبت ناشطة: “هذولا المنافقين مايعرفون الله الا وقت الشدة”، وكتب ناشط باسم “دانيل”: “أغلقي فمك وأقلعي عن التكلم بطريقة فاجرة وغير بريئة”.

ووجهت ناشطة باسم “رورو” كلامها لحليمة بولند فكتبت: “اقول اششششش بس لاتجيبي سيرة القران، مو باقي الا انتي تذكرينا اتركي التذكير لاهلو اللي يعملوا بيه عشان نستقبل نصيحتهم”.

وظهرت حليمة بولند قبل أيام وهي تستعد للاستحمام وتقوم بتجهيز مياه حوض الاستحمام بوضع معقم للأسطح والأرضيات (ديتول) في الماء للتعقيم خوفًا من فيروس كورونا.

يُذكر أن حليمة بولند عُرفت بين الجمهور بدلعها في الكلام، وجرأتها في ملابسها، وكانت أحدث جلسة تصوير لها بملابس ضيقة جداً، ومكشوفة من الجزء الأعلى تكشف الكثير من صدرها.