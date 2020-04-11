حليمة بولند
حليمة بولند
حياتنا

بعد جلسات “الدلع” والاثارة.. حليمة بولند تجلط المتابعين بنصيحة دينية وتثير سخرية واسعة

كتب وطن
0

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند سخرية نشطاء ، بعدما نشرت فيديو عبر “”، وهي تنصح مُتابعيها بالمواظبة على قراءة .

وعلقت حليمة بولند على المقطع قائلة: “راحة البال قصة لن يفهمها تاركو الصلاة”.

وظهرت في المقطع وهي تُمسك أجزاءً من القرآن وتنصح مُتابعيها قائلة: “من أول جزء قلنا بنبدأ مع بعض، يوم تنسون ويوم تلهون ويوم تغفلون، خاصة مع حوسة الأطفال، بس لا نغفل عن قراءة القرآن ونخليها شيء أساسي ودائم ويومي”.

وسخر النشطاء من نصائح حليمة بولند الروحانية، فكتبت ناشطة: “هذولا المنافقين مايعرفون الله الا وقت الشدة”، وكتب ناشط باسم “دانيل”: “أغلقي فمك وأقلعي عن التكلم بطريقة فاجرة وغير بريئة”.

ووجهت ناشطة باسم “رورو” كلامها لحليمة بولند فكتبت: “اقول اششششش بس لاتجيبي سيرة القران، مو باقي الا انتي تذكرينا اتركي التذكير لاهلو اللي يعملوا بيه عشان نستقبل نصيحتهم”.

وظهرت حليمة بولند قبل أيام وهي تستعد للاستحمام وتقوم بتجهيز مياه حوض الاستحمام بوضع معقم للأسطح والأرضيات (ديتول) في الماء للتعقيم خوفًا من .

يُذكر أن حليمة بولند عُرفت بين الجمهور بدلعها في الكلام، وجرأتها في ملابسها، وكانت أحدث لها بملابس ضيقة جداً، ومكشوفة من الجزء الأعلى تكشف الكثير من صدرها.

View this post on Instagram

شاركت #حليمة_بولند متابعيها على سناب شات بمقطع فيديو، اظهرت من خلاله ملابسها المكشوفة واعتبره البعض بأنه غير مناسب ولا يليق بالمجتمع الخليجي وتظهر المذيعة الكويتية في المقطعوهي تتمايل بدلع وتقوم بحركات مليئة بالغنج كعادتها، ولكنها لم تكترث او ربما لن تتنبه من الفستان الضيق جداً، الامر الذي لاحظه متابعيها ودفعهم لانتقادها بقسوة. تعرضت حليمة لهجوم قاس من عدد كبير من متابعيها الذين تفاعلوا مع المقطع، واصفين اياه بالمستفز وغير المناسب للقيم والعادات الخليجية، وطالبوا السلطات الكويتية بمحاسبتها ووضع حد لتماديها على السوشيال ميديا يذكر انها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه حليمة للانتقاد والهجوم بسبب ملابسها الجريئة واستعراضها لمفاتنها بدلع وبشكل دائم، غير ابهة للاهانات القاسية التي ترافق تصرفاتها. . . . . . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal

A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on

قد يعجبك ايضا
حياتنا

الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة صاحب الجثة المُلقاة في أحد شوارع المهبولة بالكويت!

حياتنا

“أنا من زمان مارقصت”.. “شاهد” كيف علمت مودل روز صديقها…

الهدهد

“يا مال الوهم، انقلعوا” .. “الدويلة” يردّ بقوّة على الهجوم…

حياتنا

حبس ضابط كويتي كبير في الداخلية و6 أشخاص من جنسية عربية في قضية ستهز الرأي العام

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.