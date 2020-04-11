“تُشغلهم أكثر من كورونا” .. هجوم إماراتي – سعودي خبيث على الكويت .. ما السرّ ولماذا الآن!؟

انضم مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، الى الكاتب السعودي المقرّب من النظام تركي الحمد في مهاجمة دولة الكويت واتهامها بأنها غارقة في الفساد.

وقال “عبدالله” في تغريدةٍ خبيثة: “هل هناك علاقة بين انتشار الفساد في الكويت وتراجع النموذج الكويتي وتغلغل الاخوان في مفاصل الدولة ومجلس الامة وصعود نفوذهم في المجتمع الكويتي؟”.

سؤال يستحق النقاش. هل هناك علاقة بين انتشار الفساد في #الكويت وتراجع النموذج الكويتي وتغلغل الاخوان في مفاصل الدولة ومجلس الامة وصعود نفوذهم في المجتمع الكويتي؟ https://t.co/3kKbTgBSRG — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 11, 2020

واستغرب مغرّدون الهجوم المتزامن بين عبدالخالق عبدالله وتركي الحمد على دولة الكويت واتهامها بالفساد .

رغم كل مايقال عن الكويت من سلبيات ادارية وسياسية لكنها مازالت أفضل حالا بين كثير من المناطق العربية بسبب دستورها ونظامها البرلماني ومساحة الحرية المتاحة للنقد والتوجيه — AbdulGhaffar Hussain (@AG_Hussain) April 11, 2020

ما اجمل الكويت وما اقبحكم — يسري البحر (@T1de5CnaalcfvdP) April 11, 2020

شاغلتهم الكويت أكثر من كورونا ☺️ — تباسيم (@tebasem) April 11, 2020

ككويتيين نتشرف بالإخوان وبكل نفوذهم والله لايحرمنا منهم تاج علئ روسنا — 911 (@mubarak9119M) April 11, 2020

اعطوكم امر بعدم التطرق لقطر !! فأستبدلتم كلمة قطر ب الكويت !!! شعب لا يستطيع ان يعيش بسلام دون ان يشتم او ينبز 🤦‍♀️ — الدين الحق (@Maitha__R) April 11, 2020

هل تعلم ان #الكويت كدولة عمرها اكثر من عمر حاكمك

و هل تعلم ان الفساد في #الامارات هو الاعلى خليجيا

هل تعلم ان الكوين من فتحت المشافي و المدارس في الامارات

و هل تعلم انه الاحزاب و المعارضة ظاهرة صحية

شكلك لا تعلم لان المرة الوحيدة التي انتخبت فيها كانت يوم اخترت سائقا لك — عبد الله (@Y0q3sCAgcbvWt3D) April 11, 2020

وكان “الحمد” أثار غضب الكويتيين بعدما نشر تغريدةً قال فيها إن “مشكلة الكويت انها تعيش على أمجاد الماضي ما قبل الغزو، أمجاد دستور عبدالله السالم، وبرلمانات ما قبل ١٩٨٥، ونجومية عبدالحسين عبدالرضى، ولكن كل ذلك انتهى”.

وأضاف الكاتب السعودي أن “كويت اليوم غارقة في مشاكل الفساد، وان الجيل الجديد لا يعي ذلك، ولكن درة الخليج التي كانت لم تعد”.

مشكلة الكويت، وليعذرنا أهلنا في الكويت، انها تعيش على أمجاد الماضي ما قبل الغزو، أمجاد دستور عبدالله السالم، وبرلمانات ما قبل ١٩٨٥، ونجومية عبدالحسين عبدالرضى، ولكن كل ذلك انتهى..كويت اليوم غارقة في مشاكل الفساد..الجيل الجديد لا يعي ذلك، ولكن درة الخليج التي كانت لم تعد.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 9, 2020

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