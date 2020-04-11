عبدالخالق عبدالله و تركي الحمد يتهمان الكويت بالفساد
عبدالخالق عبدالله و تركي الحمد يتهمان الكويت بالفساد
الهدهد

“تُشغلهم أكثر من كورونا” .. هجوم إماراتي – سعودي خبيث على الكويت .. ما السرّ ولماذا الآن!؟

كتب وطن
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انضم مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الأكاديمي الإماراتي ، الى الكاتب السعودي المقرّب من النظام في مهاجمة دولة الكويت واتهامها بأنها غارقة في .

وقال “عبدالله” في تغريدةٍ خبيثة: “هل هناك علاقة بين انتشار الفساد في وتراجع النموذج الكويتي وتغلغل الاخوان في مفاصل الدولة ومجلس الامة وصعود نفوذهم في المجتمع الكويتي؟”.

واستغرب مغرّدون الهجوم المتزامن بين عبدالخالق عبدالله وتركي الحمد على دولة الكويت واتهامها بالفساد .

وكان “الحمد” أثار غضب الكويتيين بعدما نشر تغريدةً قال فيها إن “مشكلة الكويت انها تعيش على أمجاد الماضي ما قبل الغزو، أمجاد دستور عبدالله السالم، وبرلمانات ما قبل ١٩٨٥، ونجومية عبدالحسين عبدالرضى، ولكن كل ذلك انتهى”.

وأضاف الكاتب السعودي أن “كويت اليوم غارقة في مشاكل الفساد، وان الجيل الجديد لا يعي ذلك، ولكن درة الخليج التي كانت لم تعد”.

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