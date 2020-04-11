الإمارات بؤرة كورونا في المنطقة.. تفاصيل صادمة بعد اكتشاف 35 إصابة بين الجزائريين العالقين هناك

يبدو أن الإمارات أصبحت بؤرة انتقال العدوى في المنطقة وتصدر كورونا لدول الخليج والشرق الأوسط، حيث قالت تقارير صحفية جزائرية إن الفحص المسبق قبل ركوب الطائرة بالنسبة للجزائريين العالقين في الإمارات سمح باكتشاف 35 إصابة بفيروس كورونا.

صحيفة “الحياة” المحلية ذكرت أنه بناء على ذلك تم تحويل المصابين إلى مستشفى دبي لعلاجهم قبل ترحيلهم في الفترة المقبلة بعد التأكد من شفائهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم برمجة أربع رحلات اليوم السبت وغدا الأحد، لترحيل 900 جزائري عالقين في الإمارات، عبر مطار دبي الدولي.

وبرمجت 3 رحلات اليوم، وهما رحلتان للخطوط الجوية الجزائرية وواحدة للخطوط الجوية الإماراتية، أما غدا الأحد فقد برمجت رحلة رابعة للخطوط الجوية الإماراتية.

وذكرت أنه تم منح الأولوية في الترحيل، بعد إجراء الفحص اللازم، للنساء والمسنين والأطفال.

كما ذكرت أن من بين 900 جزائري العالقين في الإمارات، 637 زاروا الإمارات لغرض السياحة، بينما 163 آخرين من العاملين والمقيمين في الإمارات.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت أمس ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد بـ”كورونا” إلى 256 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 1761 حالة موزعة عبر 46 ولاية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 4 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20، وتعافي 170 حالة، بالتوازي مع تسجيل 376 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3736.

وواصلت السلطات الصحية في معظم الدول العربية الإعلان عن تزايد أعداد المصابين والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، ويبدو أن السعودية سجلت أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات بالمنطقة، تليها الإمارات.