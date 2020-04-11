فضيحة صادمة.. القبض على مشهور سعودي مع سورية داخل شقة في دبي خلال جلسة “حشيش”!

فجر إعلامي كويتي مُتخصص بأخبار الجرائم والحوادث، فضيحة من العيار الثقيل، حين كشف أنه تم القبض على مشهور خليجي معروف، وبرفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم، ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية، وذلك بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في “الداون تاون” دبي.

وبدأ الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني بكشف التفاصيل عبر سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر”، فكتب: “القبض على مشهوووور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة (سورية) تدعي دائما أنها سعودية، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في (الداون تاون) دبي”.

القبض على مشهوووور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة "سورية" تدعي دائما بأنها سعودية بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في " الداون تاون" دبي.

يتبع…..

"1" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وبدأ أبو طلال الحمراني برمي الصنارة للمُتابعين، حتى يُخمنوا من يقصد، فكتب: “المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص (المراهقين) يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام (السورية) لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة”.

المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص " المراهقين" يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام " السورية" لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة.

يتبع.."2" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وتابع أبو طلال الحمراني: “تم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانونية بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة فلا يزال محتجزا لدى السلطات الأمنية”.

وتم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة لايزال محتجز لدى السلطات الأمنية.

يتبع…

"3" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وكشف أبو طلال المزيد من التفاصيل والمُستجدات المثيرة قائلاً: “يذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقي في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقة!!!”.

يذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقى في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقه!!!

يتبع…

"4" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وأضاف أبو طلال الحمراني: “حاليا وقبل أيام قليلة قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز فيظهر بالسناب عن طريق شقيقه الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لا ينتبه المتابعون لسبب اختفائه عن الظهور”.

حاليا وقبل ايام قليله قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز يظهر بالسناب عن طريق شقيقة الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لاينتبه المتابعين سبب إختفائه عن الظهور 🤦‍♂️



يتبع…

"5" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وتابع أبو طلال الحمراني: “طبعا المشهورة اللي دائما تدعي أنها سعودية وعمرها 18 سنة من خلال كتابتها في البايو بالإنستقرام اتضح عندما طلب هويتها بأنها (سورية) تبلغ من العمر 17 سنة وكانت والدتها على علم بالمشهور، حيث حضرت لمركز الشرطة بنفسها بعد أن تم الإفراج عنها بكفالة لحين موعد المحاكمة”.

طبعا المشهورة اللي دائما تدعي أنها سعودية وعمرها 18 سنة من خلال كتابتها في البايو بالإنستقرام اتضح عندما طلب هويتها بأنها "سورية" تبلغ من العمر 17 سنة وكانت والدتها على علم بالمشهور، حيث حضرت لمركز الشرطة بنفسها بعد أن تم الإفراج عنها بكفاله لحين موعد المحاكمة.

"7" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وبين أبو طلال الحمراني هوية المُتهم الثالث: “ابن خالة المشهور وهو ايضا مشهور بالانستقرام ظهر من ايام بعد غياب إدعى انه كان مريضا وكذلك الفاشينيستا بالإنستقرام قامت بوضع بوست وادعت أن المرض سبب الغياب، لكن الكثير من المتابعين المراهقين شعروا بغياب المشهور وعدم ظهوره منذ شهر تقريبا”.

ابن خالة المشهور وهو ايضا مشهور بالانستقرام ظهر من ايام بعد غياب إدعى انه كان مريض وكذلك الفاشينيستا بالإنستقرام قامت بوضع بوست وادعت المرض سبب الغياب، لكن الكثير من المتابعين "المراهقين" شعروا بغياب المشهور وعدم طهورة منذ شهر تقريبا

"8" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

واستطرد أبو طلال: “أكدت التحقيقات أن المشهور يمتلك الشقة في الداون تاون وتعتبر (الوكر) لاستقبال أصدقائه من المشاهير من دول الخليج للتعاطي والغناء وإقامة الحفلات وغالبيتهم لم يبلغوا السن القانونية، ما يضع هذا المشهور بوجه عدة قضايا ستتم محاكمته بها”.

أكدت التحقيقات أن المشهور يمتلك الشقة في الداون تاون وتعتبر "الوكر" لإستقبال أصدقائه من المشاهير من دول الخليج للتعاطي والغناء وإقامة الحفلات وغالبيتهم لم يبلغوا السن القانوني مما يضع هذا المشهور بوجه عدة قضايا سيتم محاكمته بها.

"9" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وربط أبو طلال الحمراني ماحدث بأحداث سابقة قائلاً: “يذكر أن المشهور سبق أن نشر خبر اتهامه بحيازة حبوب مخدرة في مصر قبل شهر، لكن حقيقية هذا الخبر كانت من قبل أسرته التي حاولت نشره ليتمكن من تأكيد أنها إشاعة وصرف الأنظار أن حقيقة الخبر وقعت في دبي وأنه لا يزال محجوزا”.

يذكر أن المشهور سبق أن نشر خبر اتهامه بحيازة حبوب مخدرة في مصر قبل شهر ، لكن حقيقية هذا الخبر كان من قبل اسرته التي حاولت نشره ليتمكن من تأكيد انها إشاعة وصرف الأنظار أن حقيقة الخبر وقع في دبي ولايزال محجوز 🤦‍♂️

"10" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وتابع أبو طلال: “تم أخذ تعهد على الفاشينيستا وكذلك ولد خالة المشهور بعدم التطرق للموضوع بتاتا إلى حين موعد الجلسة. المصيبة المشهور جميع الأطفال والمراهقين يتابعونه والفاشينيستا السورية والدتها عراقية تدعي أنها سعودية ظهرت قبل سنوات تقبل فتاة وأثارت ضجة. تذكرون المشهور لما وضع قطا بالمايكرويف أعتقد أنه كان بحالة تعاطٍ بصراحة”.

تم اخذ تعهد على الفاشينيستا وكذلك ولد خالة المشهور بعدم التطرق للموضوع بتاتا إلى حين موعد الجلسة،

"11" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وبعد فترة، عاد أبو طلال الحمراني لإطلاع مُتابعيه على المستجدات: “بالتحقيق الذي سبق مع الفاشينيستا (القاصر) لحظة إلقاء القبض عليها وهي بحالة غير طبيعية أكدت أن المشهور هو من قام بدعوتها وإغرائها للتعاطي وأكدت أن شقيق المشهور وهو مدير أعماله هو من يقوم بجلب الحشيش لهم”.

#مشاهير_الحشيش

المصيبة المشهور جميع الأطفال والمراهقين يتابعونه والفاشينيستا السورية والدتها عراقية تدعي أنها سعودية ظهرت قبل سنوات تقبل فتاة واثارت ضجه 🤦‍♂️

"12" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وكشف أبو طلال الحمراني أن التحقيقات كشفت أن “الفاشينيستا السورية التي تحمل إقامة في الإمارات كشفت أنها على علاقة غرامية مع المشهور ويغار عليها، ويستعد لشراء فيلا في دبي ليكون بالقرب منها، لكن لم يحصل شيء بينهما لأنه يحبها فقط رغم أنه شاذ”.

تذكرون المشهور لما وضع قط بالمايكرويف اعتقد أنه كان بحالة تعاطي بصراحة 🤦‍♂️#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وبعدما قدم أبو طلال الحمراني كثيراً من التفاصيل حول المتهمين الثلاثة، خمن النشطاء أنه يقصد الشاب “دايلر”، وابن خالته بدر، وشابة سورية الجنسية تدعى شوق محمد.

التحقيق الذي سبق مع الفاشينيستا "القاصر" لحظة القاء القبض عليها وهي بحالة غير طبيعية أكدت بأن المشهور هو من قام بدعوتها واغرائها للتعاطي وأكدت بأن شقيق المشهور وهو مدير أعماله من يقوم بجلب الحشيش لهم 🤦‍♂️#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

لم تنته الأمور هنا، حيث عاد أبو طلال الحمراني بالمفاجأة الأكبر، مُدشناً هاشتاج #مشاهير_الحشيش، ليكشف ارتباط اسم الفنانة المغربية ميساء مغربي، بجانب مشاهير آخرين في القضية.

بإعترافات المشهور والذي لايزال محتجز لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش 🤦‍♂️



انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

ولم يذكر الحمراني اسم ميساء مغربي بالصريح خوفاً من الملاحقة القانونية، لأن الإمارات تمنع نشر أسماء المتهمين في القضايا المختلفة، ما لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، لكنها الممثلة المغربية التي شاركها “دايلر” في فيلم “وان تو ثري اكشن”.

بالعربي لو أقولكم اسماء اللي كانوا زباين المشهور المحشش راح تنصدمون صحيح 90% مااعرفهم لكن كل مااسأل اهل الخبرة انصدم ان لهم متابعين بالملايين بدون مبالغه.



هناك تفاصيل صادمه قادمة قريبا..#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وقال أبو طلال الحمراني: “اعترافات المشهور الذي لا يزال محتجزا لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش، انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!”.

وختم أبو طلال الحمراني: “بالعربي لو أقولكم اسماء اللي كانوا زباين المشهور المحشش راح تنصدمون صحيح 90% ما اعرفهم لكن كل ما اسأل اهل الخبرة انصدم ان لهم متابعين بالملايين بدون مبالغه”.

يُذكر أن الاسم الحقيقي لـ”دايلر” هو عبد العزيز ربيع بن الدليجان، وهو من مواليد عام 2001، عاش في السعودية وانطلقت مسيرته الفنية في عمر الثامنة عام 2009م، وأول انطلاقة له كان من خلال قناة أجنبية اسمها “dyler TV”، وكان أوج شهرته عندما اطلق أغنية صامولي التي كسبت شهرة عالية جداً، حتى انها اصبحت ترند السعودية لفترة طويلة من الوقت.

ويبلغ عدد متابعي “دايلر” في موقع يوتيوب، نحو 6.6 مليون متابع، ويتعمد إثارة الجدل من حين لآخر، فأثار الجدل بعد انتشار مقطع له وهو يضع قطع في جهاز الميكرويف، الأمر الذي تسبب في غضب الكثير من متابعيه ورواد السوشيال ميديا.