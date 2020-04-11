“شاهد” السيسي يتفوق على عادل إمام في التمثيل ويوبخ ضابطاً في الشارع: ” العمال مش لابسين كمامات ليه”!
تداول ناشطون مصريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثار سخرية واسعة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده أحد مواقع البناء بالقاهرة.
وظهر السيسي في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يترجل من سيارته مُتوجهاً لأحد الضُباط في الموقع، قائلاً: “هو أنا بقول كلام مبيتنفذش ليه؟ هي الناس دي يوميتها كام عشان تجيب كمامات، علشان لو قعدت في البيت هتصرف منين؟”.
ثم سأل السيسي نفس الضابط عن المهندس المدني المسؤول عن الإشراف على العمالة، ووجه له الحديث قائلاً: “أنا لو جيت بكرة وملقيتش الناس لابسه الكمامات هتبقى فيه مشكلة كبيرة”.
وطالب السيسي أفراد حراسة موكبه بتوزيع كمامات على العمال.
وسخر مغردون من الفيديو الذي لاقى رواجاً كبيراً عبر “السوشيال ميديا”، فغرد صهيب بصورة ساخرة تُظهر المهندس المدني يختبئ بعد الفيديو.
وسخر عبدالله الربيعي من الموقف قائلاً: “المشكله السيسي بنفسه مو لابس كمامه”.
ورأى مغرد باسم عبدالله أن المقطع تمثيلي بامتياز، وكتب: “مو واضح إنه تمثيل؟”؟
ووافق عبدالله مُغرد آخر باسم أمير الحجاز، فكتب: “أفضل ممثل مصري. بصراحه سحب البساط من تحت أقدام عاد إمام”.
وكانت الحكومة المصرية قررت تمديد حظر التجول الجزئي في عموم البلاد، في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما قلصت ساعات الحظر ليبدأ من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، خاصة بعدما أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 17 حالة، بينما تعافى من المرض 36 شخصا، ليُصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة.