“شاهد” السيسي يتفوق على عادل إمام في التمثيل ويوبخ ضابطاً في الشارع: ” العمال مش لابسين كمامات ليه”!

تداول ناشطون مصريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثار سخرية واسعة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده أحد مواقع البناء بالقاهرة.

وظهر السيسي في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يترجل من سيارته مُتوجهاً لأحد الضُباط في الموقع، قائلاً: “هو أنا بقول كلام مبيتنفذش ليه؟ هي الناس دي يوميتها كام عشان تجيب كمامات، علشان لو قعدت في البيت هتصرف منين؟”.

ثم سأل السيسي نفس الضابط عن المهندس المدني المسؤول عن الإشراف على العمالة، ووجه له الحديث قائلاً: “أنا لو جيت بكرة وملقيتش الناس لابسه الكمامات هتبقى فيه مشكلة كبيرة”.

فيديو

العمال ليه مش لابسين كمامات.. شاهد السيسي يوبخ ضابطاً في الشارع بسبب #كورونا pic.twitter.com/tTf5o5g1km — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 10, 2020

وطالب السيسي أفراد حراسة موكبه بتوزيع كمامات على العمال.

وسخر مغردون من الفيديو الذي لاقى رواجاً كبيراً عبر “السوشيال ميديا”، فغرد صهيب بصورة ساخرة تُظهر المهندس المدني يختبئ بعد الفيديو.

الرئيس السيسي مين المسؤل المدني عن الرجالة دي ..! pic.twitter.com/mAoUcxKMfS — Mostafa Shuaib (@MostafaShuaib) April 9, 2020

وسخر عبدالله الربيعي من الموقف قائلاً: “المشكله السيسي بنفسه مو لابس كمامه”.

المشكله السيسي بنفسه مو لابس كمامه

😂😂😂😂 — عبدالله الربيعي (@a_alrubai1) April 10, 2020

ورأى مغرد باسم عبدالله أن المقطع تمثيلي بامتياز، وكتب: “مو واضح إنه تمثيل؟”؟

ووافق عبدالله مُغرد آخر باسم أمير الحجاز، فكتب: “أفضل ممثل مصري. بصراحه سحب البساط من تحت أقدام عاد إمام”.

أفضل ممثل مصري. بصراحه سحب البساط من تحت أقدام عاد إمام — أمير الحجاز (@e323u) April 11, 2020

وكانت الحكومة المصرية قررت تمديد حظر التجول الجزئي في عموم البلاد، في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما قلصت ساعات الحظر ليبدأ من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، خاصة بعدما أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 17 حالة، بينما تعافى من المرض 36 شخصا، ليُصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة.