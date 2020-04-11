“عايز أموت وسط أولادي”.. “شاهد” السيسي يتجاهل استغاثة مصريين تقطعت بهم السبل في صحراء السعودية منذ 25 عاماً

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من العمال المصريين العالقين في صحراء السعودية منذ 25 يوماً بعد أن تقطعت بهم السبل في العودة إلى مصر بسبب الإغلاقات التي أحدثها تفشي فيروس (كورونا).

وحسب مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإن عشرات المصريين وجهوا نداء استغاثة لإعادتهم إلى مصر، وسط تجاهل لنداءاتهم من قبل النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي.

وقال أحد العالقين باللهجة المصرية: “عايز اروح بلدي ومش عارف جيش وخدمت وسفرت وتغربت وسبت فرصة لغيري للشغل في مصر عايز اروح بلدي وأحس بالأمان اشتكي لمين غير لرئيس دولتي للي انا انتخبته”.

وأضاف: “عايز أشوف ولادي وأموت بوسطهم، اضربني موتي بالنار روحني بلدي يا أخي اشتكينا لطوب الأرض”

وبدى آخر منفعلاً ووجه رسالة عبر الفيديو بالقول: “ربنا نزل علينا الوباء عشان نتعظ لكن فش اتعاظ احنا بشر حسوا فينا ولو مرة واحدة بتموتونا بالداخل والخارج احنا ايه للي علمناه، انا مصري عايز اروح لعيالي وأموت في وسط وطني”.

هذا وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مطالبين بالعمل على حل أزمتهم وانقاذهم من الموت، وسط اتهامات للنظامين السعودي والمصري بإهمال قضيتهم.

ياناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء — بدر السعدي (@baderh1234) April 11, 2020

النظام السعودي اكبر منتهك لحقوق الانسان والمهاجرين ويركتب انتهاكات محرمة دوليا مثل ضرب المقيمين المخالفين والمتسللين داخل السجون والاساءة اليهم بالفاظ نابية بشهادة شهود البعض منهم عانوا من عاهات جسدية وصدمات نفسية! ذنبهم هو انهم تسللوا لطلب الرزق.. ويتعمد نظام بن منشار ذلك — K.H. RADAR الرادار (@KhalidH61167676) April 11, 2020

هو في أيييه pic.twitter.com/eWjhyYw261 — fighter commander (@khalid18869098) April 11, 2020

When the human when our country ? — Emad (@Emad95659305) April 11, 2020

اللهم ردهم إلي بلادهم سالمين غانمين يارب العالمين — ياسر عبد المنعم (@CSk9HjfTSMyDCGp) April 11, 2020

وتعمد النظام المصري إهمال مواطنيه في الخارج، حيث رفض في وقت سابق إجلاء عدد من المصريين المتواجدين في قطر، على الرغم من استئجار الدوحة لطائرة لنقلهم للقاهرة بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

هذا وسلكت السعودية والإمارات ذات النهج، بعد أن منعت البلدين عدداً من سائقي الشاحنات الشهر الماضي من المرور إلى أي منهما وتركتهم في الصحراء دون أي إجراءات وقائية أو صحية من الفيروس.

وأوقف انتشار فيروس كورونا حركة المطارات والمنافذ البرية والبحرية بين مختلف بلدان العالم، فيما عملت معظم الدول لإجلاء رعاياها من الخارج عبر استئجار طائرات خاصة حفاظاً على حياتهم.

ولا يقتصر اهمال النظام المصري للمواطنين المصريين بالخارج، حيث تسجل مصر معدلات عالية من الإصابة بالفيروس خاصة في صفوف الكوادر الطبية والجيش نظراً للإهمال المتعمد من قبل النظام، علاوة على الإصابات التي تسجل داخل السجون المصرية.