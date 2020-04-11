الإماراتيون يمسحون الأرض بـ”لاعق حذاء محمد بن زايد” ويتبرأون منه بسبب هذا الفيديو

أثار المذيع الإماراتي طارق المحياس غضباً واسعاً بين الإماراتيين بعد إطلاقه تصريحاتٍ عنصرية ضد الوافدين الآسيويين.

وقال “المحياس” إنّ القصد من كلمة الوافدين و العمالة هم الآسيويين .

وتابع أنهم في الإمارات لا يُساوون العامل البنغالي بالعامل المصري، مكرراً (أعوذ بالله .. أعوذ بالله .. أعوذ بالله) 3 مرّات، مضيفاً: “لا نساوي عامل هندي بأخ سوداني أو مصري أو من أي دولة عربيّة”.

وأضاف “المحياس” أن المصريين لهم “الحشمة والكرامة”، أما الآسيويين فلا. حسب تعبيره

… فوقع في المحظور

pic.twitter.com/Q8SKD2ZuuF — نواف العصيمي (@NawafOsaimi) April 11, 2020

وتسببت التصريحات العنصرية لـ”المحياس” في غضب المغرّدين الإماراتيين، وأعلنوا براءتهم منه ومن تصريحاته.

وقالت المحامية الإماراتية حوراء موسى: “المدعو طارق المحياس لا يمثل إلا نفسه في كافة مقاطع الفيديو التي ينشرها. أبناء الإمارات التواضع ومحبة الجميع واحترام الكافة والتسامح صفات متأصلة فيهم. أبناء الإمارات يرحبون بالجميع وينبذون العنصرية والكراهية”.

المدعو طارق المحياس لا يمثل إلا نفسه في كافة مقاطع الفيديو التي ينشرها.



أبناء الإمارات 🇦🇪 التواضع ومحبة الجميع واحترام الكافة والتسامح صفات متأصلة فيهم

أبناء الإمارات 🇦🇪 يرحبون بالجميع وينبذون العنصرية والكراهية — د.حوراء موسى (@HAWRAMOSA) April 11, 2020

ووصفت “موسى” ما صدر عن “المحياس” بأنها “عنصرية مقززة”.

وأضافت: “قد ننتقد سلوك شخص ما، ولكن لا نتهجم على جنسية أو أصل أو لون أو جنس أو دين أو طائفة فهذه عنصرية، والعنصرية غير مقبولة بل مجرمة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر علينا أن نحترم الجميع وأن نتعامل معهم وفق تعاملهم فقط بغض النظر عن أي شيء آخر”.

قد ننتقد سلوك شخص ما، ولكن لا نتهجم على جنسية أو أصل أو لون أو جنس أو دين أو طائفة فهذه عنصرية، والعنصرية غير مقبولة بل مجرمة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر

علينا أن نحترم الجميع وأن نتعامل معهم وفق تعاملهم فقط بغض النظر عن أي شيء آخر. — د.حوراء موسى (@HAWRAMOSA) April 11, 2020

ولوحظ ان المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، قام بمشاركة تغريدة المحامية حوراء موسى، التي هاجمت فيها طارق المحياس، ما يؤكد موافقته لها في ذلك .

من جهتها، قالت الأكاديمية الإماراتية عائشة النعيمي: “العمالة الوافدة لها ظروف حياة مختلفة واليوم هي بيننا في هذا الظرف الإنساني الصعب، أتمنى إن نكون معهم في معاناتهم وحقوقهم وقلقهم على أسرهم وأحبائهم. هذه البلاد حضن آمن لكل من ينتمي لها أو يقيم عليها”.

العمالة الوافدة لها ظروف حياة مختلفة واليوم هي بيننا في هذا الظرف الإنساني الصعب ، أتمنى إن نكون معهم في معاناتهم وحقوقهم وقلقهم على أسرهم وأحبائهم .

هذه البلاد حضن آمن لكل من ينتمي لها أو يقيم عليها .



دعواتنا إن تمر هذه الأيام بسلام على الإنسان كائن من كان وأين ماكان . — Aisha Alnuaimi (@AishaAAlNuaimi) April 11, 2020

في حين ثال مغرّد إماراتي آخر: “مضحك جداً تبرير طارق المحياس لما قالته الفنانة حياة الفهد .. الذي حاول الدفاع عن المصريين بالإساءة للجنسيات الآسيوية العاملة في بلداننا ، هذه عنصرية يا طارق و ليست وحدة عربية !”.