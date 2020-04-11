الإعلامية الأردنية فاديا الطويل تهاجم الفاشينيستات العربيات وتصفهن بالتافهات وهذا ما قالته عن طلاقها من رجل أعمال

شنت الإعلامية الأردنية، فاديا الطويل، هجوماً على الفاشينيستات العربيات، واصفة إياهن بالتافهات، وأنهن يبحثن عن أخطاء بعضهن بسبب الغيرة الشديدة والرغبة في الشهرة.

وقالت فاديا الطويل في مقطع فيديو جرى تداوله على “انستغرام”: “أتفه منهم ما شفت.. يعني لما يكون ملاحق واحدة فاشينيستا ولا واحدة بتكون ملاحقة مش عارف إيه وهذا رفع قضية وهذه رفعت قضية، أنا هذا الدومين هذا مقتنعش فيه ولا حتى بتابعهم “.

وأضافت: ” كل واحد صار يدور على غلطات التاني هل هي الغيرة هل هو التنافس هل هو مجرد إثارة الجدل أنا ما بعرف بس اللي بشوفهم زي هيك فورًا ببطل أتابعهم وبعتبرهم من أتفه الناس “.

وتحدثت للمرة الأولى عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال براء شاكر، فقالت: “هو في واحد بتكون فرحانة لطلاقها، أكيد لأ”؛ مضيفة: “بس أحيانًا بتوصل الحياة الزوجية لمرحلة إنك ما بتقدر تتحمل أكتر مما كنت تتحمل أو ما بتقدر تلاقي العطاء اللي انت أعطيته في حدا بيقدره، ففضلت الانسحاب وطلبت الطلاق”.

وأردفت قائلة: “بس أحيانًا بتوصل الحياة الزوجية لمرحلة إنك ما بتقدر تتحمل أكتر مما كنت تتحمل أو ما بتقدر تلاقي العطاء اللي انت أعطيته في حدا بيقدره، ففضلت الانسحاب وطلبت الطلاق”.

يُشار إلى أن زواج فاديا من براء، والذي يعد الثاني للإعلامية استمر نحو 6 سنوات، دون أن يثمر عن أولاد، وتعززت أنباء انفصالها بعدما انتقلت فاديا إلى منزل جديد غير بيتها الزوجي قبل 4 أشهر.

ولم تُعلن فاديا خبر انفصالها في وسائل الإعلام، على الرغم من نشاطها الدائم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تم تسريب طلاقها، في الوقت الذي قررت فيه الإعلامية التفرغ والتركيز في أمور شركتها الخاصة، كما أنها تترقب العودة إلى الشاشة لتقديم برنامج جديد في وقت قريب.

وقدمت فاديا الطويل برامج عديدة على قناتي العربية وMBC ، ومن أبرز ما قدمت برنامج “صباح الخير يا عرب” و”كلام نواعم”، كما نالت لقب أفضل مذيعة حوارية، وعملت بمجال إدارة المدارس، وحصلت على العديد من الجوائز، كما تكرمت من السيدة الأولى لورا بوش زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كأقوى سيدة بالخليج وأشجع نساء العالم.