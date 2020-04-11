“#أين_المهندس_سليم”.. اختفاء نائب أردني سابق يشعل مواقع التواصل ومطالبات بالكشف عن مصيره

أطلقت صفحات ونشطاء عبر موقع “تويتر” وسماً بعنوان “#أين_المهندس_سليم” يطالبون فيه بتوضيح مصير المهندس سليم البطاينة الذي تم اعتقاله في السابع من شهر إبريل الجاري، بدعوى كسره لحظر التجول بحسب ما نشرت وكالة “عمون” الأردنية نقلاً عن الأمن العام الأردني حينها.

ووفق ما رصدت “وطن” نشرت عدة صفحات إعلامية يوم اعتقال النائب الأردني السابق المهندس سليم البطاينة، بأن سبب الاعتقال جاء على خلفية كسر النائب السابق لحظر التجول المُعلن في البلاد للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولكن وفق تغريدات عائلة المعتقل والنشطاء عبر مواقع التواصل، فإن ذويه لم يتمكنوا يومها وحتى هذه اللحظة من معرفة مصير ابنهم، الذي “اختفى” فجأة دون أي خيوط تدل على مكانه، كما وتمتنع الأجهزة الأمنية عن إخبارهم عن مكانه أو سبب اعتقاله كل هذه المدّة.

هذا وقامت نقابة المهندسين الأردنية ثاني أيام الاعتقال بإرسال مذكرة إلى رئيس الحكومة الأردنية “عمر الرزاز” تقول فيها بأنه تم اعتقال الزميل المهندس سليم بديع البطاينة من قبل الأجهزة الأمنية بطريقة مستغربة دون أي أسباب مفهومة.

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نقابة المهندسين تخاطب رئيس الوزراء حول اعتقال وتغييب المهندس "سليم البطاينة" حيث اعتقل بطريقة غريبة وتعرض للإخفاء القسري ولا يعرف على وجه الدقة مكان اعتقاله لهذه اللحظة.#اين_المهندس_سليم #بكفي_اعتقالات pic.twitter.com/JytcQwnASy — الأردنية نت (@alurdunyya) April 9, 2020

وتابعت النقابة في بيانها بأنه وفقاً لعائلة الزميل لم يتمكنوا حتى تاريخ الكتاب من معرفة الجهة الأمنية المختصة بالتوقيف ولا مكان توقيفه وأسبابه، وأوضحت المذكرة بأن نقابة المهندسين الأردنية تطالب بالكشف عن أسباب ومكان توقيف زميلهم البطاينة، كما وتطالب بتمكين عائلته من التواصل معه والاطمئنان على صحته، والأفراج عنه من قبل الجهة التي تعتقه.

ومن التغريدات التي رصدتها “وطن” عبر الوسم المتداول بعنوان “أين المهندس سليم” قال المغرّد “معتز الربيحات”، في تغريدة له عبر الوسم بتويتر بأن المهندس سليم البطاينة اله 5 أيام موقوف، دون معرفة السبب، لا هو ولا أهله يعلمون.

المهندس سليم البطانيه اله ٥ ايام موقوف لغاية الآن ما بعرف السبب لا هو ولا اهله الي صار اتصال مع أهله دقيقه ما عرفوا شي منه مش عارف ليش هيك بيصير الناس مشغوله في مواجهه الكورونا حكينا رح يوقفوا اعتقال الاحرار الموضوع مش كسر حجر #اين_المهندس_سليمhttps://t.co/EoUVifZNwr — mutaz alrbehat (@meezo_86) April 11, 2020

وأوضح الربيحات في تغريدته بأنه حدث اتصال بين كل من النائب السابق وأهله لمدة دقيقة واحدة، لم يتمكنوا من معرفة شيء منه فيها.

وتابع: “مش عارف ليش هيك بيصير، الناس مشغولة في مواجهة كورونا، حكينا رح يوقفوا اعتقال الأحرار، الموضوع مش كسر حجر”.

فيما نشرت صفحة “الأردنية نت” مقطع فيديو سابق للنائب الأردني السابق المهندس سليم البطاينة، يتحدث فيه عن الأوضاع في البلاد، وينتقد فيها أداء بعض الحقائب الوزارية في الحكومة الأردنية، وأن هناك “برامكة” مسيطرين على الدولة الأردنية في كافة مجالات الحياة.

حديث في وقت سابق للنائب السابق والمهندس "سليم البطاينة" المعتقل منذ بضعة أيام والمختفي قسريا حيث لا يعلم ذووه عن مكان تواجده وماهية الاسباب التي قادت للاعتقال بطريقة غريبة.

وبحسب مراقبين فإن حديث النائب السابق هذا وتوجهاته ربما ساهمت في اعتقاله.#اين_المهندس_سليم pic.twitter.com/E2wXB5Du49 — الأردنية نت (@alurdunyya) April 11, 2020

وقالت الصفحة في تغريدتها على الوسم المتداول بعدما أرفقت مقطع الفيديو الخاص بحديث النائب السابق المعتقل: “حديث في وقت سابق للنائب السابق والمهندس سليم البطاينة، المعتقل منذ بضعة أيام والمختفي قسرياً حيث لا يعلم ذووه عن مكان تواجده وماهية الأسباب التي قادت للاعتقال بطريقة غريبة.

وتابعت الصفحة في تغريدتها: “وبحسب مراقبين، فإن حديث النائب السابق هذا وتوجهاته ربما ساهمت في اعتقاله”.

فيما غرّد ناشط ثالث قائلاً: “السؤال عن البطاينة ليس سؤالاً عن مكان فقط، بل عن مرحلة يبدو أن الدولة تريد أن تبدأها في ظل أوامر الدفاع”.

السؤال عن البطاينة ليس سؤالا عن مكان فقط، بل عن مرحلة يبدو ان الدولة تريد أن تبدأها في ظل أوامر الدفاع، بحيث تعتقل دون ان تبدي سببا و تخفي دون ان توضح تهمة، وهو ما لا يجوز ولا نقبله#اين_المهندس_سليم — Abuhawash (@Abuhawash10) April 11, 2020

وتابع: “بحيث تعتقل دون أن تبدي سبباً، وتُخفي بدون أن توضح تهمة، وهو ما لا يجوز ولا نقبله”.

يُشار إلى أن اعتقال النائب الأردني السابق يأتي بالتزامن مع حالة حظر التجول والتزام الحجر المنزلي التي تتبعها السلطات الأردنية وفق قرار الدفاع المعمول به حاليا بالأردن لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في كافة أرجاء المملكة حتى اللحظة وبحسب آخر تصريح لوزارة الصحة الأردنية 372 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة بسبب الفيروس.