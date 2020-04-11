“شاهد” إعلامي إماراتي “مُطبل” ينفجر غاضباً في وجه عيال زايد ويكشف عن مافيات البنوك بالإمارات!

شن الاعلامي الإماراتي، فلاح الكبيسي، هجوماً عنيفاً على النظام الإماراتي، بعد فضيحة الملياردير الهندي رجل الأعمال الهندي بافاغوثو راغورام شيتي المعروف باسم د. “بي آر شيتي“، التي أربكت النظام الاماراتي من أعلى الهرم إلى قاعدته.

وتكبد أكثر من 12 بنكًا إماراتيًا خسارة تقدر ب 6.6 مليار دولار على هيئة ديون تحصّل عليها رجل الأعمال الهندي لصالح شركة (إن أم سي) التي أسّسها في الإمارات قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار، وتفيق بنوك الإمارات على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال.

وقال الكبيسي في مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن رجل الأعمال بي آر شتي زلزل عروش بنوك الخليج كلها، وحول حوالي 24 ألف مليون درهم بكل بساطة لحساباته بالخارج؛ لكن أنا لا أدينه، أدين المجرمين للي يشكلون مافيات من الآسيويين للي يجبوهم بكل أسف”.

وأضاف الكبيسي: “المواطن داخل الدولة ما ياخد 200 ألف من البنك إلا يطلبون منه أجداده وين طاحوا وشهادات ميلادهم، ولما تسحب 100 ألف أو تودعها الجميع يسألك من أين لك هذا”.!

وتابع الكبيسي: “أنا أطالب جهاز امن الدولة هو المشرف على الموافقات البنكية داخل الدولة مثل ما تحدث الفريق ضاحي خلفان وإلا ستستمر هذه المهزلة”.

فيديو

الإعلامي الإماراتي "#فلاح_الكبيسي" يعلق على هروب الملياردير الهندي "بي آر شيتي" صاحب شركتي NMC الصحية والإمارات للصرافة بعد اختلاسه 24 مليار درهم pic.twitter.com/iaFpJK9gpE — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 10, 2020

وكان قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، قد نشر سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” تحدث فيها عن سرقة الملياردير الهندي للأموال الطائلة من بنوك الإمارات، مشيراً إلى أنه سيتم محاسبة مسؤولين هذه البنوك وتغييرهم.

ما الذي سيحدث يا ترى للذين اهملوا او أساءوا التقدير في تعاملاتهم مع شيتي…؟ نحن في فترة السكون الذي يسبق العاصفة على ما اعتقد والله اعلم.. لا شك ان مجالس ادارات بنكية ستتغير وان شيئا من المحاسبة ستكون بحق البعض. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 10, 2020

اذا لم تتخذ مجالس الإدارات البنكية خطوات كهذه فقل على البنوك السلام. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 10, 2020

شيتي عمل في بعض لبنوك زلزال

حتى استوت سيرة شغلها ظرافة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 9, 2020

هذا ويعيش القطاع المصرفي الإماراتي حالة قلق متزايدة على خلفية انكشاف عدة بنوك محلية على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة “إن.إم.سي هيلث” (NMC) وشركاتها التابعة، وهي الإمارات للصرافة، ومجموعة فينابلر لحلول الدفع.

ويعود مرد هذا القلق إلى منح هذه البنوك قروضا بمئات ملايين الدولارات إلى الشركة التي يبدو أنها تقترب من إعلان إفلاسها رغم الحديث المتكرر عن محاولة إعادة هيكلتها لتجنب السيناريو الأسوأ.

وقد أعلن بنك أبو ظبي التجاري انكشافه على الشركة بواقع 981 مليون دولار، وبنك دبي الإسلامي وبنك نور التابع له بواقع 531 مليونا، ومصرف أبو ظبي الإسلامي بحوالي 322 مليونا، وبنك الإمارات دبي الوطني بأكثر من 203 ملايين، والبنك التجاري الدولي بواقع 116 مليونا، وبنك الفجيرة الوطني بحوالي 79 مليونا، ومصرف عجمان بحوالي 42 مليونا.

طالع ايضاً: ضربة على رأس ابن راشد.. خزينة دبي فارغة والسلطات تتخذ قرارا عاجلاً بخفض الإنفاق وتجميد التوظيف

ليست البنوك الإماراتية وحدها التي أعلنت انكشافها على “إن إم سي هيلث” فقد أعلنت عدة بنوك خليجية أخرى بحرينية وكويتية انكشافها على الشركة أيضا، ومنها بنك الكويت الوطني بأكثر من 91 مليون دولار، وبنك “كي آي بي” (KIB) بأكثر من 73 مليونا، وبنك وربة بحوالي 66 مليونا، والبنك الأهلي الكويتي بحوالي 44 مليونا.

وبذلك، ِيصل إجمالي حصيلة القروض التي منحتها هذه البنوك مجتمعة للشركة المتعثرة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، حصة المصارف الإماراتية منها أكثر من مليارين.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن شركة “إن إم سي” -التي أسسها رجل الأعمال الهندي الدكتور بي آر شيتي في أبو ظبي عام 1985- عدلت مؤخرا أرقام ديونها إلى 6.6 مليارات دولار، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة، منذ أن شككت شركة مودي ووترز العالمية للاستثمار ببيانات الشركة الإماراتية المالية.

وقد دعا الرئيس التنفيذي الجديد للشركة إلى تعليق سداد الديون، قائلا إنه سيعمل مع السلطات البريطانية والإماراتية لاسترداد الأموال التي قد يكون أسيء استخدامها من الإدارة السابقة.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، قالت “إن إم سي” إنها تواصل محاولة الكشف عن تفاصيل حيازات كبار المستثمرين فيها بعد إعلان استقالة أحد أكبر المساهمين من مجلس إدارتها، وبعد إعلان جهات تنظيمية بريطانية عن فحص أوضاع الشركة عقب معلومات تفيد بأن شيتي لم يفصح بدقة عن حصته فيها.

وتلوح في الأفق مخاوف من إمكانية امتداد مشكلات شيتي المالية إلى شركات أخرى يرتبط بها، بما في ذلك شركة الإمارات للصرافة ومجموعة فينابلر التي ساهم في تأسيسها عام 2018، في وقت تحدثت تقارير عدة عن شبهة احتيال كبيرة تشوب هذا الملف الذي لا تزال الكثير من تفاصيله غامضة.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb