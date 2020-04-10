دفن جثث موتى كورونا
دفن جثث موتى كورونا
الهدهد

هل يبقى فيروس كورونا موجوداً في الجسد بعد موت المصاب؟! وهل يعدي الأحياء؟!

كتب وطن
0

يطرح الناس يوميا تساؤلات كثيرة حول فيروس من بينها: هل يبقى الفيروس موجودا في الجسد بعد موت المصاب؟ وهل يعدي الأحياء؟.

أوضحت “أن أجساد الموتى لا تنقل عدوى كوفيد-19 بوجه عام “.

لكنها تدعو إلى اتخاذ تدابير احترازية معينة عند التعامل مع أجساد الموتى بالفيروس.

واتباعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، نشرت السلطات في كل بلد دليلا لدفن ضحايا وباء كورونا بطريقة صحية تجنب المشاركين في العدوى.

ويتبع المشاركون في غسل الميت ودفنه إجراءات وقاية محكمة، منها ارتداء الزي الواقي وتعقيم أماكن الدفن ومستلزماته وغيرها.

أعربت بعض المجتمعات المحلية في إقليم شرق المتوسط عن قلقها إزاء دفن ضحايا كوفيد-19 في المدن والقرى التي يعيشون فيها….

Gepostet von World Health Organization (Eastern Mediterranean Regional Office) am Mittwoch, 8. April 2020
قد يعجبك ايضا
حياتنا

«شاهد» سُكان هذه القرية لا يدفنون موتاهم ولا يحرقون جثثهم .. ستُصدمون مما يفعلون بهم!

حياتنا

«شاهد» لن يُصدّق عقلُك السبب .. سرقوا الجثة قبل إدخالها القبر بدقائق!

الهدهد

مع تجديد الخطاب الديني وفقا لرؤيا السيسي.. شيخ مصري: “قراءة القرآن بعد دفن…

فيديو

تعرف على حقيقة تأخر دفن رسول الله ثلاثة أيام وعلى ماذا اختلف الصحابة؟…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.