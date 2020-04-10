هل يبقى فيروس كورونا موجوداً في الجسد بعد موت المصاب؟! وهل يعدي الأحياء؟!

يطرح الناس يوميا تساؤلات كثيرة حول فيروس كورونا من بينها: هل يبقى الفيروس موجودا في الجسد بعد موت المصاب؟ وهل يعدي الأحياء؟.

منظمة الصحة العالمية أوضحت “أن أجساد الموتى لا تنقل عدوى كوفيد-19 بوجه عام “.

لكنها تدعو إلى اتخاذ تدابير احترازية معينة عند التعامل مع أجساد الموتى بالفيروس.

واتباعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، نشرت السلطات في كل بلد دليلا لدفن ضحايا وباء كورونا بطريقة صحية تجنب المشاركين في الدفن العدوى.

ويتبع المشاركون في غسل الميت ودفنه إجراءات وقاية محكمة، منها ارتداء الزي الواقي وتعقيم أماكن الدفن ومستلزماته وغيرها.