هذا هو السبب الحقيقي لوفاة الفنان عبد الرحمن أبو القاسم وآخر لحظاته في الحياة

كشف حفيد الفنان الفلسطيني السوري عبد الرحمن أبو القاسم سبب وفاة جدّه الجمعة في العاصمة السورية دمشق.

وأُعلن عن وفاة الفنان “أبو القاسم” عن عمر يناهز 78 عاما بسبب أزمة قلبية مُفاجئة .

وقال “عمر أبو القاسم” حفيد الفنان إن جده توفي في مزرعته بدمشق بأزمة قلبية أصابته بشكل مفاجئ.

وأضاف أن الوفاة حدثت على الطريق إلى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعدما تدهورت حالته .

◾عن عمر ناهز 78 عاما .. وفاة الممثل السوري من أصل فلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم بأزمة قلبية Gepostet von ‎وطن يغرد خارج السرب‎ am Freitag, 10. April 2020

وحول حالته الصحية في الفترة الأخيرة، كشف حفيد الراحل أنه لطالما عانى من مشاكل قلبية وأن 20% من قلبه كان يعمل فقط في أيامه الأخيرة رغم خضوعه لعميلة قلب مفتوح وإلى جانب ذلك كان يعاني من مرض السكري.

وعن الدقائق الأخيرة من حياته، كشفت عائلة عبد الرحمن أبو القاسم أن الراحل أمضى لحظاته الأخيرة إلى جانب أحفاده وكان سعيدا في صباح الجمعة الذي فارق الحياة به.



وكانت قد سبقت وفاته اليوم شائعات كثيرة إثر تعرضه لأزمة صحية في آذار –مارس الفائت الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى بحالة إسعافية.



والفنان أبو القاسم من مواليد صفورية في فلسطين. وهو صاحب تاريخ مسرحي عريق وله تاريخ يقابله بالنجاح في التلفزيون والسينما.

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