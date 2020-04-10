سيدة تطعن
سيدة تطعن
حياتنا

كويتية تطعن سوريين بالسكين وتُدخلهما المستشفى .. ما السبب!!

كتب وطن
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أقدمت مواطنة على اثنين من الوافدين السوريين خلال مشاجرة في إحدى مناطق محافظة .

وذكر مصدر أمني كويتي أن التحقيقات كشفت أن مواطنة قامت خلال مشاجرة مع وافد سوري بتوجيه طعنات إليه بالسكين، ولدى تدخل وافد سوري آخر، وجهت إليه عدة طعنات هو الآخر، فيما أصيبت هي الأخرى خلال المشاجرة وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وفيما ذكرت وسائل إعلام أن واقعة الطعن جرت بسبب خلاف مالي، قالت أخرى إن المواطنة الكويتية قيد التحفظ، للوقوف على ملابسات الحادث.

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