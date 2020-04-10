“كورونا” يُصيب الإعلامي السوري البارز موسى العمر في لندن بعد عودته من الخليج
أعلن الإعلامي السوري البارز موسى العمر إصابته بفيروس كورونا بعد وصوله العاصمة البريطانية قادماً من الخليج .
وقال “العمر” في تغريدةٍ بـ”تويتر”: بعد أن وصلت لندن ب10 أيام قادماً من الخليج قبل إغلاق المجالات الجوية بدأت أعاني آلاماً وأوجاعًا شديدة توزعت على جسدي مع درجات حرارة عالية”.
وأوضح في تغريدته: “تم إسعافي للمشفى ليخبرني الأطباء الخميس قبل ٨ أيام أن كوفيد 19 تمكن مني، أقاومه وأخضع للعلاج وبدأت أتماثل للشفاء و الحمد لله على كل حال”.
وفي رد على تعليق أحد المغرّدين اكد “العمر” أن إصابته كانت في لندن وليس في الخليج، قائلاً إم وضع اي بلد خليجي افضل من افضل بلد أوروبي من ناحية الإصابات والرعاية الصحية.
ونفى “العمر” أن يكون متواجداً في قطر قبل وصوله لندن، كما حاول أحد المغرّدين الإدعاء .
وانهالت أمنيات الشفاء من المغردين على الإعلامي موسى العمر .
وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أعلن الخميس أن عدد الوفيات في بلاده بسبب كورونا ارتفع إلى 7 آلاف و978 شخص، بينما وصل عدد المصابين الخاضعين للعلاج في المشافي إلى 16 ألف و784.
وتوفي أكثر من 97 ألف شخص حول العالم بسبب الفيروس الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في الصين، فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس 1.5 مليون شخص، وسط تحذيرات أممية من تداعيات الجائحة على الأمن والسلم الدوليين.