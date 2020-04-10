“كورونا” يُصيب الإعلامي السوري البارز موسى العمر في لندن بعد عودته من الخليج

أعلن الإعلامي السوري البارز موسى العمر إصابته بفيروس كورونا بعد وصوله العاصمة البريطانية قادماً من الخليج .

وقال “العمر” في تغريدةٍ بـ”تويتر”: بعد أن وصلت لندن ب10 أيام قادماً من الخليج قبل إغلاق المجالات الجوية بدأت أعاني آلاماً وأوجاعًا شديدة توزعت على جسدي مع درجات حرارة عالية”.

وأوضح في تغريدته: “تم إسعافي للمشفى ليخبرني الأطباء الخميس قبل ٨ أيام أن كوفيد 19 تمكن مني، أقاومه وأخضع للعلاج وبدأت أتماثل للشفاء و الحمد لله على كل حال”.

بعد أن وصلت لندن ب10 أيام قادماً من الخليج قبل إغلاق المجالات الجوية بدأت أعاني آلاماً وأوجاعًا شديدة توزعت على جسدي مع درجات حرارة عالية ،تم إسعافي للمشفى ليخبرني الأطباء الخميس قبل ٨ أيام أن #كوفيد_19 تمكن مني ، أقاومه وأخضع للعلاج وبدأت أتماثل للشفاء و الحمد لله على كل حال . — موسى العمر (@MousaAlomar) April 10, 2020

وفي رد على تعليق أحد المغرّدين اكد “العمر” أن إصابته كانت في لندن وليس في الخليج، قائلاً إم وضع اي بلد خليجي افضل من افضل بلد أوروبي من ناحية الإصابات والرعاية الصحية.

إصابتي كانت بلندن وليس في الخليج اخي وانا اتيت مضطر .. وضع اي بلد خليجي افضل من افضل بلد أوروبي .. من ناحية الإصابات والرعاية الصحية — موسى العمر (@MousaAlomar) April 10, 2020

ونفى “العمر” أن يكون متواجداً في قطر قبل وصوله لندن، كما حاول أحد المغرّدين الإدعاء .

لم آت من قطر فقط للعلم — موسى العمر (@MousaAlomar) April 10, 2020

وانهالت أمنيات الشفاء من المغردين على الإعلامي موسى العمر .

سلامتك يا سي موسى. — محمد كريشان (@MhamedKrichen) April 10, 2020

سلامات …أجر و عافية يا رب …اللهم شفاءً لا يغادر سقما… — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) April 10, 2020

شفاك الله وعفاك.. وربنا يقومك بالسلامة عاجلا ان شاء الله — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) April 10, 2020

ألف سلامة لك أستاذ موسى 🌹 — جمال سلطان (@GamalSultan1) April 10, 2020

شفاك الله وعفاك — Amr Elqazaz (@amrsalama) April 10, 2020

شفاك الله وعافاك — ياسر الحسني | Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) April 10, 2020

الف سلامك عليك استاذ موسى — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) April 10, 2020

نسأل الله لك الشفاء العاجل، وأن يلطف بك ويحفظك .. — محمد الضبياني Mohammed Aldhabyani (@maldhabyani) April 10, 2020

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أعلن الخميس أن عدد الوفيات في بلاده بسبب كورونا ارتفع إلى 7 آلاف و978 شخص، بينما وصل عدد المصابين الخاضعين للعلاج في المشافي إلى 16 ألف و784.



وتوفي أكثر من 97 ألف شخص حول العالم بسبب الفيروس الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في الصين، فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس 1.5 مليون شخص، وسط تحذيرات أممية من تداعيات الجائحة على الأمن والسلم الدوليين.