صحفي كويتي ينشر فيديو صادم لوافدين مصريين ويردّ بقوة على طعن إعلام السيسي بشرف صفاء الهاشم

نشر الصحفي الكويتي مبارك البغيلي مقطع فيديو صادم لوافدين مصريين في منطقة “الحساوي”، يحتشدون بطريقة غير نظامية للحصول على وجبات مساعدات .كما قال



واعتبر “البغيلي” أنّ الحكومة المصرية بمواطنيها “ولا تريد حتى الآن إعادتهم لبلدهم”!.



ووجّه “البغيلي” رسالةً إلى وزيرة الهجرة المصرية: ( كرامة المصري خط أحمر).

هذا ليس في بولاق ولا دمنهور ولا شبرا



هؤلاء مصاروة في عشوائية الحساوي يحتشدون بطريقة غير نظامية للحصول على وجبات مساعدات من الكويت



وحكومتهم ألقت بهم ولا تريد حتى الآن إعادتهم لبلدهم !



ومنا إلى المصرية وزيرة الهجرة التي تقول ( كرامة المصري خط أحمر ) ! pic.twitter.com/wJXx5mUlpJ — مبارك البغيلي (@M__albugaily) April 10, 2020

وقال الصحفي الكويتي إن عدد المصريين المصابين بفيروس كورونا في الكويت (40)، وقد خالطوا آخرين، والآخرين خالطوا غيرهم .

عدد المصاروة المصابين بفيروس كورنا في بلادنا ( 40 ) مصري



وهؤلاء ال 40 خالطوا آخرين ، والآخرين خالطوا غيرهم ، وهكذا



وهذا أبلغ رد على بعض الأبواق التي كانت تطالب بفتح أبواب بلادنا لكل من هب ودب ، بل وبعضهم يقول ( هاتولي مصري واحد فيه كورونا ) !



ما هو موقف تلك الأبواق الآن ؟ — مبارك البغيلي (@M__albugaily) April 10, 2020

وأضاف انّ قنوات فضائية مصرية لديها ترخيص من الحكومة المصرية، طعنت في شرف النائبة بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم “التي تمثل الأمة الكويتية، بمعنى أن تلك القنوات طعنت في شرف الكويتيين والكويتيات”.وفق الصحفي الكويتيّ

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“وعلى بعض الكويتيين أن يكفوا عن الدفاع والتبرير لتلك القنوات الساقطة وأدواتها الرخيصة”.بحسب “البغيلي”

قنوات فضائية مصرية لديها ترخيص من الحكومة المصرية ، وهذه القنوات طعنت في شرف النائبة صفاء الهاشم التي تمثل الأمة الكويتية ، بمعنى أن تلك القنوات طعنت في شرف الكويتيين والكويتيات



وعلى بعض الكويتيين أن يكفوا عن الدفاع والتبرير لتلك القنوات الساقطة وأدواتها الرخيصة — مبارك البغيلي (@M__albugaily) April 10, 2020

وصباح السبت، أعلن وزير الصحة الكويتي د.باسل حمود الصباح شفاء 10 حالات من فيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الحالات التي تم شفاؤها 133 حالة في الكويت .

لله الحمد، شفاء 10 حالات من فيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الحالات التي تم شفاؤها 133 حالة. — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) April 11, 2020

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند اعلن الجمعة، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 993 حالة.

كان مجلس الوزراء الكويتي قرر ليل الحميس الفائت تكلیف الفرق المتخصصة والجھات المعنیة بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفیذیة للتعامل مع حالة إعلان الحظر الشامل للتجول في كل مناطق الكویت.

ويعد القرار تمهيدا لفرض حظر شامل في مواجهة فيروس كورونا، بعد ان فرضت الكويت الحظر الجزئي من الخامسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي من 22 مارس/ آذار الماضي.

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