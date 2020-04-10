صحفي كويتي ينشر فيديو صادم لوافدين مصريين ويردّ بقوة على طعن إعلام السيسي بشرف صفاء الهاشم

نشر الصحفي الكويتي مبارك البغيلي مقطع فيديو صادم لوافدين مصريين في منطقة “الحساوي”، يحتشدون بطريقة غير نظامية للحصول على وجبات مساعدات .كما قال
واعتبر “البغيلي” أنّ الحكومة المصرية بمواطنيها “ولا تريد حتى الآن إعادتهم لبلدهم”!.
ووجّه “البغيلي” رسالةً إلى وزيرة الهجرة المصرية: ( كرامة المصري خط أحمر).
وقال الصحفي الكويتي إن عدد المصريين المصابين بفيروس كورونا في الكويت (40)، وقد خالطوا آخرين، والآخرين خالطوا غيرهم .
وأضاف انّ قنوات فضائية مصرية لديها ترخيص من الحكومة المصرية، طعنت في شرف النائبة بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم “التي تمثل الأمة الكويتية، بمعنى أن تلك القنوات طعنت في شرف الكويتيين والكويتيات”.وفق الصحفي الكويتيّ
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“وعلى بعض الكويتيين أن يكفوا عن الدفاع والتبرير لتلك القنوات الساقطة وأدواتها الرخيصة”.بحسب “البغيلي”
وصباح السبت، أعلن وزير الصحة الكويتي د.باسل حمود الصباح شفاء 10 حالات من فيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الحالات التي تم شفاؤها 133 حالة في الكويت .
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند اعلن الجمعة، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 993 حالة.
كان مجلس الوزراء الكويتي قرر ليل الحميس الفائت تكلیف الفرق المتخصصة والجھات المعنیة بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفیذیة للتعامل مع حالة إعلان الحظر الشامل للتجول في كل مناطق الكویت.
ويعد القرار تمهيدا لفرض حظر شامل في مواجهة فيروس كورونا، بعد ان فرضت الكويت الحظر الجزئي من الخامسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي من 22 مارس/ آذار الماضي.
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يا سيدي حتي ل هناك زحام فلا احد يقول بان كل من يقفون مصريين فلم يظهر احد هويته الشخصيه لنقول بان كل هؤلاء مصريون لان الحساوي بها هنود و سوريين و من بنجلاديش ايضا ,,, ثم ان عدد الاصابات بكورونا في الجاليه الهنديه 10 اضعاف الجاليه المصريه و لم اسمع احد ذكرهم باي سؤ بالرغم من انتشارهم في المهبوله و الحساوي و الجليب و منذ عقود طويله و هم عماله هامشيه و عدد اللاصابات منهم وصلت الي 400 مصاب وحالة وافاة منهم
و للظروف الصعبه التي يعيشها المصريون في سكنهم المختلط قد تكون السبب في انتشار الوباء من الاختلاط من الجنسيه الهنديه من المحتمل فلا توجد جنسيه بعينها هي المسؤله عن امتلاك تفشي فيروس كورونا و لكن الاسبابا كثيره
و اذا كانت هناك مساعدات للناس يا اخي من بابا الاسلام ان تقف الي اخوك المسلم وقت حاجته و خصوصا الغذاء و الدواء في الغرب الكافر كما يقول العرب يتم احترام الجميع دون عرق او جنيه او ديانه و يتك اعطاء المساعدات للجميع دون استثناء و دون تمييز او اهانة او حتي معايره
متي سنتعلم منهم التواضع و الاخلاق و السماحه و التعامل بنية صافيه دون تعالي او غرور