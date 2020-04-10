“شاهد” الملك عبدالله الثاني ووزير الصحة يزفان أخباراً مفرحة للأردنيين

زفّ وزير الصحة الأردني سعد جابر خبراً ساراً للأردنيين، بإعلانه عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة الجمعة، فيما قال الملك عبدالله الثاني إن الحياة ستعود قريبا إلى الشوارع والأسواق.

وأضاف في إيجاز صحفي، أنه “تم إجراء اليوم ما يزيد عن 1500 فحص من شمال المملكة إلى جنوبها وجميعها كانت سليمة”.

وكشف وزير الصحة عن “تسجيل 9 حالات شفاء جديدة 3 منها في مستشفى الملك المؤسّس، و6 منها في مستشفى الأمير حمزة”.

“عدم تسجيل إصابات لهذا اليوم لا يعني انتهاء الوباء بل يعني أنّ الالتزام كان جيّداً، وأنّ الزيادة فيم الالتزام ستسرّع بعودتنا إلى حياتنا الطبيعية”، وفق جابر.

من جهته، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في كلمة له الجمعة: “قريبا ستقام الصلوات في المساجد والكنائس”، و”قريبا ستعود الحياة إلى الشوارع والأسواق”، و”قريبا سيعود العمال إلى مصانعهم الموظفون إلى مؤسساتهم”.

وأضاف إن الانتماء والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها نهج الأردنيين، مؤكداً “سنتجاوز بإذن الله هذا الظرف الذي نعيشه”.

وقال: “أتحدث اليوم لأقول … أثبتم أنكم كبار أمام الأمم”، وأقف بكل هذه الثقة لأن حولي شعبا عظيما شامخا.

وأضاف مخاطبا شعبه: “أنتم كبار لأنكم لا تعرفون المستحيل … أنتم كبار لأنكم في وطن كرامة الإنسان فيه فوق كل الاعتبارات”.