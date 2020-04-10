العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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“شاهد” الملك عبدالله الثاني ووزير الصحة يزفان أخباراً مفرحة للأردنيين

كتب وطن
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زفّ وزير الصحة الأردني خبراً ساراً للأردنيين، بإعلانه عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس المستجدّ في المملكة الجمعة، فيما قال إن الحياة ستعود قريبا إلى الشوارع والأسواق.

وأضاف في إيجاز صحفي، أنه “تم إجراء اليوم ما يزيد عن 1500 فحص من شمال المملكة إلى جنوبها وجميعها كانت سليمة”.

وكشف وزير الصحة عن “تسجيل 9 حالات شفاء جديدة 3 منها في مستشفى الملك المؤسّس، و6 منها في مستشفى الأمير حمزة”.

“عدم تسجيل إصابات لهذا اليوم لا يعني انتهاء الوباء بل يعني أنّ الالتزام كان جيّداً، وأنّ الزيادة فيم الالتزام ستسرّع بعودتنا إلى حياتنا الطبيعية”، وفق جابر.

وزير الصحة يزف بشرى سارة للأردنيين: "لم نسجل اي حالة جديدة بكورونا اليوم"

وزير الصحة يزف بشرى سارة للأردنيين: "لم نسجل اي حالة جديدة بكورونا اليوم"#رؤيا_الاخباري #سوا_بالبيت https://royanews.tv/news/211072

Gepostet von ‎Roya News – رؤيا الإخباري‎ am Freitag, 10. April 2020

من جهته، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في كلمة له الجمعة: “قريبا ستقام الصلوات في المساجد والكنائس”، و”قريبا ستعود الحياة إلى الشوارع والأسواق”، و”قريبا سيعود العمال إلى مصانعهم الموظفون إلى مؤسساتهم”.

وأضاف إن الانتماء والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها نهج الأردنيين، مؤكداً “سنتجاوز بإذن الله هذا الظرف الذي نعيشه”.

وقال: “أتحدث اليوم لأقول … أثبتم أنكم كبار أمام الأمم”، وأقف بكل هذه الثقة لأن حولي شعبا عظيما شامخا.

وأضاف مخاطبا شعبه: “أنتم كبار لأنكم لا تعرفون المستحيل … أنتم كبار لأنكم في وطن كرامة الإنسان فيه فوق كل الاعتبارات”.

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