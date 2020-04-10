حقد ما بعده حقد .. العالم مُنشغل بـ”كورونا” وإعلام السعودية همُّهُ الأكبر سحب المونديال من قطر!

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بفيروس كورونا والبحث عن علاج ينقذ البشرية من هذا الوباء لا زال الإعلام السعودي يُمنّي النفس بحرمان قطر من إقامة مونديال 2022 .

وزعم الصحفي السعودي عبدالعزيز المريسل خلال لقاء بالقناه السعوديه الرياضيه 24 أن هناك “فساد” مرتبط بقطر.

وذهب “المريسل” بعيداً في أمنياته بأن يُنقل ملف استضافة قطر للمونديال الى دول أخرى ككندا وأمريكا .

وقابل مغرّدون قطريون أمنيات الإعلام السعودي بسحب مونديال2022 من دولة قطر بسخرية عارمة، معتبرين انّ تلك الأمنيات “حماقات” .

لاحول ولا قوة الا بالله … العالم يبحث عن علاج وباء #فيروس_كورونا وهؤلاء يناقشون سحب #كأس_العالم_2022 من قطر .

“لكل داء دواء يستطاب به

الا الحماقه اعيت من يداويها” pic.twitter.com/yPpxC4vv4u — علي محمد النعيمي (@alialnaemi) April 10, 2020

باذن الله كاس العالم في قطر .. وهم بيصغرون اكثر قدام شعبهم بهالافعال .. وعموماً اذا بدأ كاس العالم بي ان سبورت (القطرية) بتعطيهم فرصة مشاهدة كأس العالم من وراء الشبك .. واتمنى الهلال الاحمر القطري بالتعاون مع مركز الملك سلمان للاغاثة يوفر بطاقات بي ان للشعب السعودي خلال هالفترة. — محمد الكواري (@BoArhama) April 10, 2020

ازيدكم من الشعر بيت

البطوله قايمه قايمه بإذن الله رضيت ولا مارضيت انتوا ماعندكم شغل وموتوا قهر إذا لك نصيب بتشارك واتمنى من الدوله انها اتسكنكم في خيمه عاديه بدون مكيف بعد عشان من الدور الأول تذلفون — mohammed . مواليدي قطر وكللي فخر فديت ترابج ياقطر (@h0QnopjPm8KmDlr) April 10, 2020

بومحمد ..

هذا المريسل يسمونه السعوديين ( أم زكي ) يعني شوفه تدور من بيت لبيت تنقل علوم وادور سوالف .. فهذا ماينشره عليه ولا على القناة إلي تقعد هالعايبه في برامجها .. @ALMRISEUL — حماد العبيدي .. (@hamadalobidy85) April 10, 2020

فيهم حقد غير طبيعي لكن اقول القافلة تسير — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) April 10, 2020

ونفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بشكل قاطع جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الإدعاء الأمريكي الاثنين الماضي و”التي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2022″.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي الثلاثاء (7 أبريل/ نيسان 2020) على حسابها بموقع “تويتر”: ”بالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يثبت عدم نزاهة هذا الملف …” وأضاف البيان: ”بدورها، تؤكّد اللجنة أنها التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح.. وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم”.