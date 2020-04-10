حقد ما بعده حقد .. العالم مُنشغل بـ”كورونا” وإعلام السعودية همُّهُ الأكبر سحب المونديال من قطر!

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بفيروس كورونا والبحث عن علاج ينقذ البشرية من هذا الوباء لا زال الإعلام السعودي يُمنّي النفس بحرمان قطر من إقامة مونديال 2022 .
وزعم الصحفي السعودي عبدالعزيز المريسل خلال لقاء بالقناه السعوديه الرياضيه 24 أن هناك “فساد” مرتبط بقطر.
وذهب “المريسل” بعيداً في أمنياته بأن يُنقل ملف استضافة قطر للمونديال الى دول أخرى ككندا وأمريكا .
وقابل مغرّدون قطريون أمنيات الإعلام السعودي بسحب مونديال2022 من دولة قطر بسخرية عارمة، معتبرين انّ تلك الأمنيات “حماقات” .
ونفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بشكل قاطع جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الإدعاء الأمريكي الاثنين الماضي و”التي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2022″.
وذكرت اللجنة في بيان رسمي الثلاثاء (7 أبريل/ نيسان 2020) على حسابها بموقع “تويتر”: ”بالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يثبت عدم نزاهة هذا الملف …” وأضاف البيان: ”بدورها، تؤكّد اللجنة أنها التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح.. وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم”.