بسبب نجيب ساويرس .. “شاهد” الفيديو الذي أطاح بالمذيع محمد الباز من قناة “المحور”

رغم كل التطبيل للنظام المصري وأجهزة أمن الدولة، طردت قناة “المحور” المصرية المذيع المقرّب من النظام محمد الباز مقدم برنامج (90 دقيقة) بسبب مهاجمته وانتقاده رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وكان نجيب ساويرس طالب بإعادة المصريين للعمل خلال ثمانية أيام لمنع الانهيار الاقتصادي، مهددا بالانتحار إذا تجاوزت إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا أسبوعين.

وبسبب تلك الدعوة، هاجم “الباز” “ساويرس”، واتهمه بأنه استفاد من مصر وربح منها أكثر مما أعطاهُ لها.

وخرج د. حسن راتب رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور، التي يعمل بها محمد الباز، على الهواء مباشرة واعتذر لـ”ساويرس”، وقال إنه لا يسمح أن يُقال لرجل الأعمال المصري “تغور انت وأموالك”، وهي العبارة التي قالها “الباز” لـ”ساويرس”.

المقطع الذي تسبب في إيقاف محمد الباز

خسارة فادحة يتكبدها برنامج جو شو 😅

الباز هاجم ساويرس بسبب رغبته في عودة المصانع ك

مالك القناة اعتذر وقرع الباز على الهواء

لكن بعد تبني #السيسي مطلب ساويرس تم الاستغناء طرده

مؤسف طرد الباز بسبب ساويرس وليس بسبب تحريضه على قتل المعارضين pic.twitter.com/RntbaDZc5X — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) April 10, 2020

وانتقد مغرّدون سياسة النظام المصري في التخلّص من مطبليه إذا ما انتقدوا مقرّبين منه، بينما لم يمنع تحريضهم المباشر على القتل لوقف “الباز” وغيره .