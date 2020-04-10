الفيديو الذي أطاح بالمذيع محمد الباز من قناة المحور بسبب نجيب ساويرس
الفيديو الذي أطاح بالمذيع محمد الباز من قناة المحور بسبب نجيب ساويرس
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بسبب نجيب ساويرس .. “شاهد” الفيديو الذي أطاح بالمذيع محمد الباز من قناة “المحور”

كتب وطن
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رغم كل التطبيل للنظام المصري وأجهزة أمن الدولة، طردت قناة “” المصرية المذيع المقرّب من النظام مقدم برنامج () بسبب مهاجمته وانتقاده رجل الأعمال المصري .

وكان نجيب ساويرس طالب بإعادة المصريين للعمل خلال ثمانية أيام لمنع الانهيار الاقتصادي، مهددا بالانتحار إذا تجاوزت إجراءات وقف انتشار فيروس أسبوعين.

وبسبب تلك الدعوة، هاجم “الباز” “ساويرس”، واتهمه بأنه استفاد من مصر وربح منها أكثر مما أعطاهُ لها.

وخرج د. حسن راتب رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور، التي يعمل بها محمد الباز، على الهواء مباشرة واعتذر لـ”ساويرس”، وقال إنه لا يسمح أن يُقال لرجل الأعمال المصري “تغور انت وأموالك”، وهي العبارة التي قالها “الباز” لـ”ساويرس”.

وانتقد مغرّدون سياسة في التخلّص من مطبليه إذا ما انتقدوا مقرّبين منه، بينما لم يمنع تحريضهم المباشر على القتل لوقف “الباز” وغيره .

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  1. ابوعمر يقول

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