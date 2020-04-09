ممثلة كويتية تُعلم الفتيات كيفية قص شعورهن ولكن عليهن تنفيذ هذا الشرط قبل التنفيذ!

قررت الممثلة الكويتية شيماء علي أن تُعلم الفتيات كيفية قص شعورهن، في ظل استمرار إغلاق محلات الكوافير بسبب أزمة فيروس كورونا.

وظهرت الممثلة الكويتية شيماء علي عبر فيديو على “سناب شات” وهي تعطي توجيهاتها للفتيات، لكن أحد تلك النصائح كان غريباً فاجأ العديد من الفتيات.

فقد أخبرت الممثلة شيماء علي مُتابعاتها أنها قامت بالوضوء قبل قص شعرها، كما أخبرتهم أن طهارة الفتاة شرط من شروط قص الشعر.

وقالت شيماء: “تقولون خرافات مو خرافات، أنا هذا رأيي، لازم تكونين متوضية وعلى طهارة”.

ولم تشتهر الفنانة شيماء علي بأعمالها، على قدر ما اشتهرت بفيديوهاتها عبر “سناب شات”، والتي تتحدث بها دائماً عن أحدث صيحات التجميل، وكانت قد اعترفت بخضوعها لجراحة تجميلية لتعديل شكل اللغد، الذي كانت تعاني من بروزه في جانب واحد.