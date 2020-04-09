الكويتية شيماء علي
الكويتية شيماء علي
Videoحياتنا

ممثلة كويتية تُعلم الفتيات كيفية قص شعورهن ولكن عليهن تنفيذ هذا الشرط قبل التنفيذ!

كتب وطن
0

قررت الممثلة الكويتية أن تُعلم الفتيات كيفية قص شعورهن، في ظل استمرار إغلاق محلات الكوافير بسبب أزمة فيروس .

وظهرت الممثلة الكويتية شيماء علي عبر فيديو على “سناب شات” وهي تعطي توجيهاتها للفتيات، لكن أحد تلك النصائح كان غريباً فاجأ العديد من الفتيات.

فقد أخبرت الممثلة شيماء علي مُتابعاتها أنها قامت بالوضوء قبل قص شعرها، كما أخبرتهم أن طهارة الفتاة شرط من شروط .

وقالت شيماء: “تقولون خرافات مو خرافات، أنا هذا رأيي، لازم تكونين متوضية وعلى طهارة”.

ولم تشتهر الفنانة شيماء علي بأعمالها، على قدر ما اشتهرت بفيديوهاتها عبر “سناب شات”، والتي تتحدث بها دائماً عن أحدث صيحات التجميل، وكانت قد اعترفت بخضوعها لجراحة تجميلية لتعديل شكل اللغد، الذي كانت تعاني من بروزه في جانب واحد.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

تجمهر وشغب وإغلاق شوارع .. فيديو “مقلق” من الكويت والعمالة الوافدة…

الهدهد

صحيفة كويتية: دول عربية رفضت استقبال رعاياها بسبب كورونا.. فماذا قالت مصر؟!

الهدهد

“من بطولة حياة الفهد”.. mbc تفجّر غضباً واسعاً بمسلسل “ام…

الهدهد

بعد أزمة حياة الفهد.. سيدة أعمال من أصول مصرية تستفز الكويتيين بطلبها كتيبة من قوات…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.