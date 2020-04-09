مُصيبة جديدة على رأس السيسي.. مسؤول مصري رفيع يفجر مفاجأة بشأن انتشار فيروس كورونا

أكد نادر سعد، الناطق باسم مجلس الوزراء المصري، أن فيروس كورونا سينتشر خلال الأيام المقبلة في البلاد بكثرة، مطالباً المواطنين البقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.

وأوضح سعد، في تصريحات صحفية، أن الفترة المقبلة ستكون من أصعب المراحل في مواجهة كورونا، مشيراً إلى أن الوزراء قرروا التبرع بـ 20% من رواتبهم ولمدة 3 أشهر من أجل دعم العمالة غير المنتظمة.

وأكد سعد، أن المحافظين أيضا تبرعوا بنفس القيمة، وهناك بعض المحافظين تبرعوا برواتبهم بالكامل، لافتاً إلى أن وزير الإعلام، أسامة هيكل، كان من قدم الاقتراح على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالتبرع بـ 20% من رواتب الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه السلطات المصرية على مدار الأشهر الماضية بإخفاء المعلومات الحقيقية حول أعداد المصابين بفيروس كورونا، في ظل الدراسات التي تؤكد انتشاره بمصر وإصابة الآلاف بالفيروس علاوة على وفاة آخرين.

وحسب التقارير الدولية، فإن فيروس كورونا انتشر في صفوف الجيش المصري وأدى إلى وفاة عدد من قيادات الجيش وعزل آخرين بالحجر الصحي، فيما أغلقت العديد من المستشفيات بسبب الإهمال الطبي وتفشي الفيروس.

وحسب آخر إحصائية رسمية، فقد تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر حاجز الـ100، كما سجلت الدولة 110 إصابات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 9 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 103، وفقا لوزارة الصحة المصرية.

وسجلت مصر 110 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد 1560 إصابة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الصحة، خالد مجاهد.

هذا ونفى مجاهد، بيان إحدى شركات مجموعة أكديما الوطنية المملوكة للحكومة، بشأن استخدام مستحضر لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكداً أن هذا عارٍ تماماً من الصحة.

وأشار مجاهد، إلى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال اللجنة العلمية المختصة في هذا الشأن.

وشدد مجاهد، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم اسم وزارة الصحة والسكان للإدلاء بأى تصريحات غير مسئولة تسبب البلبلة لدي المواطنين خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية، لعدم نشر معلومات غير صحيحة قد تسبب إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام المصرية، إن وزارة الصحة طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال رئيس الشركة عوض جبر، في بيان اليوم الأربعاء، إن المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسميا في العالم لعلاج مصابي كورونا.

وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ للعقار في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.