“شاهد” في دولة السعادة.. صوَّرَ مبنى حكومي وأدخل عليه صوت عواء الذئب فجرى اعتقاله واخفائه وراء الشمس!

أعلنت شرطة دبي عبر “تويتر”، إلقائها القبض على شاب آسيوي، سخر من أحد المباني الحكومية في إمارة دبي.

وانتشر فيديو الشاب الآسيوي وهو يقوم بتصوير أحد المباني الحكومية، ويُضيف إلى المقطع صوت عواء ذئب بقصد الاستهزاء والسخرية من حكومة الإمارات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حفيظة الشرطة في دبي.

ألقت شرطة دبي القبض على شاب اسيوي قام بتصوير مقطع فيديو لمبنى حكومي وإضافة صوت عواء الذئب بغرض الإستهزاء والسخرية وقام بنشر الفيديو على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ، وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى الجهات المختصة pic.twitter.com/7G7tl4mxGM — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 8, 2020

وبينت شرطة دبي أنه تم تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة.

لاتُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في دبي، فقبل أيام فقط، استهزأ أيضاً شاب آسيوي برجال الشرطة، ونشر فيديو التقطه لهم أثناء عملهم، وأضاف على الفيديو رموز تعبيرية بغرض الاستهزاء منهم.