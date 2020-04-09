“شاهد” في دولة السعادة.. صوَّرَ مبنى حكومي وأدخل عليه صوت عواء الذئب فجرى اعتقاله واخفائه وراء الشمس!
أعلنت شرطة دبي عبر “تويتر”، إلقائها القبض على شاب آسيوي، سخر من أحد المباني الحكومية في إمارة دبي.
وانتشر فيديو الشاب الآسيوي وهو يقوم بتصوير أحد المباني الحكومية، ويُضيف إلى المقطع صوت عواء ذئب بقصد الاستهزاء والسخرية من حكومة الإمارات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حفيظة الشرطة في دبي.
وبينت شرطة دبي أنه تم تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة.
لاتُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في دبي، فقبل أيام فقط، استهزأ أيضاً شاب آسيوي برجال الشرطة، ونشر فيديو التقطه لهم أثناء عملهم، وأضاف على الفيديو رموز تعبيرية بغرض الاستهزاء منهم.