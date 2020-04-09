شرطة دبي
شرطة دبي
حياتنا

“شاهد” في دولة السعادة.. صوَّرَ مبنى حكومي وأدخل عليه صوت عواء الذئب فجرى اعتقاله واخفائه وراء الشمس!

كتب وطن
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أعلنت شرطة عبر “تويتر”، إلقائها القبض على شاب آسيوي، سخر من أحد المباني الحكومية في إمارة .

وانتشر فيديو الشاب الآسيوي وهو يقوم بتصوير أحد المباني الحكومية، ويُضيف إلى المقطع صوت بقصد الاستهزاء والسخرية من ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حفيظة الشرطة في دبي.

وبينت شرطة دبي أنه تم تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة.

لاتُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في دبي، فقبل أيام فقط، استهزأ أيضاً شاب آسيوي برجال الشرطة، ونشر فيديو التقطه لهم أثناء عملهم، وأضاف على الفيديو رموز تعبيرية بغرض الاستهزاء منهم.

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