“ضرورة مش نصيحة”.. “شاهد” هذا ما قاله ولي العهد الأردني على الهواء ولاقى تفاعلا كبيرا

أطلق ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، رسالة شكر للوسائل الإعلامية والعاملين في المجال الإعلامي في المملكة الأردنية، من خلال اتصال هاتفي قام به على قناة المملكة الأردنية مساء، اليوم الخميس.

وقال ولي العهد في رسالته من خلال مكالمته على القناة الأردنية ما نصّه: “اسمح لي أوجه تحية وشكر خاص لكل الإعلاميين اللي قاموا بواجبهم خلال هذه الأزمة “أزمة كورونا”، على أعلى مستوى، وبيجوز الواحد بهذه الظروف بنسى أهمية دور من يوصلون المعلومة، فشكراً لكل إعلامي مهني اشتغل بكل إخلاص بهذه الفترة والله يعطيكم العافية.

وتابع ولي العهد في مكالمته: ” إحنا تربينا على أنه الإنسان أغلى ما نملك، وهذا عمره ما كان شعار فقط، وهذا بحمد الله أولوية عند جلالة سيدنا “بالإشارة للملك عبد الله”، وإن شاء الله راح نتخطى مع بعض هذه الأزمة”.

وواصل ولي العهد بأن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في موضوع محاربة كورونا، موضحاً بأن أي تصرف “غير مسئول” هذه الفترة ممكن يخرّب الجهود الجبارة التي بذلتها كل المؤسسات المعنية، وبذلوها الناس في صبرهم والتزامهم وتعطّل مصالحهم.

وأضاف: “ما بقدر أشدد أكثر من أنه البقاء بالبيت صار ضرورة مش نصيحة، والمعطيات اللي بنشوفها من دول ثانية بتأكد هذا الموضوع، والله يحفظ بلدنا ويحمي الجميع”.

يُشار إلى أن المملكة الأردنية سجّلت حتى اللحظة 358 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

فيما بلغ عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس 7 حالات وفاة، وذلك بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الأردنية.