شهامة الأردنيين
شهامة الأردنيين
الهدهد

“شاهد” ما فعله نشامى الأمن العام في الأردن مع عدد من المواطنين ودفع جميع الأردنيين للدعاء لهم

كتب وطن
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تفاعلت صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ، مع مبادرة قامت بها  قوات الأمن العام الأردني، بتوزيع الخضار والمستلزمات الغذائية مجاناً على الأهالي الذين شملهم قرار العزل الصحي في ضاحية الرشيد الأردنية.

وفي هذا السياق نشر أحد المغردين صوراً توثّق قيام عناصر وضباط من قوات الأمن العام الأردني بالتجوّل في المنطقة المعزولة بسيارة نصف نقل، تحتوي على أكياس من الخضروات والأطعمة والمواد التموينية، ويقومون بتوزيعها على سكان المنطقة التي تعرّضت للعزل بشكل كامل في الأردن، بسبب تسجيل عدة إصابات بالوباء بها.

ويأتي هذا النشاط التي تقوم به قوات الأمن العام في منطقة ضاحية الرشيد، ضمن جملة أنشطة تقوم بها قوى الأجهزة الأمنية والأمن العام الأردني لمواجهة خطر انتشار المستجد “” في البلاد.

الأمن العام يوزع الخضار مجاناً على سكان العمارات المعزولة في ضاحية الرشيد❤️🇯🇴

Gepostet von ‎أحداث اليوم الاخبارية‎ am Donnerstag, 9. April 2020

وأعلنت السلطات الأردنية منذ عشرين يوم، العمل بقرار الدفاع، والذي يقتضي التزام المنازل وحظر التجوّل والتقيّد بإجراءات محددة ومنضبطة، منها قفل المحال التجارية والتجمعات البشرية أي كان نوعها، وإغلاق المساجد وإلغاء الدوام المدرسي والرسمي، للوقاية قدر الإمكان من خطر انتشار الفيروس في المملكة.

يشار إلى أنه وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الأردنية، سجلّت المستشفيات الأردنية حتى هذه اللحظة 358 حالة إصابة مؤكدة، بحسب آخر إيجاز صحفي لوزير الصحة الأردني “سعد جابر”.

فيما يستقر عدد الوفيات حتى الآن على ستة حالات وفاة، كان آخرها لمصاب من مدينة السلط، وقامت السلطات الأردنية بتعقيم منزله وحيّه بشكل كامل.

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