الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري تجري حواراً مثيراً مع شاب أمام زوجها: عارف كل شيء بغرفة نومك!

تعدت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري جميع الحدود بمقطع فيديو جديد عبر “سناب شات”، حيث خرجت في بث مُباشر مع زوجها أحمد، وهما يتحدثان إلى نجم السوشيال ميديا الكويتي شهاب غفوري، وتطرق الحديث الجماعي بينهم إلى أوضاع تصوير سارة الكندري داخل غرفة نومها.

وقال شهاب غفوري لسارة الكندري أنه يعرف كل شيء في منزلهم، ما أثار حفيظة زوج سارة الكندري الذي نهره قائلاً: “إنت قاعد تتدخل إنت في آثاث بيتنا، متى صرت مهندس ديكور إنت شفت غرفة نومنا”، ليرد شهاب: “لا تغير السالفة أنا حافظ كل شيء في بيتكم عارف مطبخكم وعارف فين حمامكم وشوفت غرفة نومك سارة مصورة فيها وهي تتمكيج”.

فردت سارة الكندري وزوجها أن هذه ليست غرفة النوم، بل غرفة مخصصة للمكياج، قبل أن يُحرجها شهاب مرة أخرى ويتحدث عن وضعياتها غير اللائقة في التصوير، وتعمدها إبراز صدرها بشكل واضح بهدف الإثارة.

وخرجت سارة الكندري بعدها في بث مُباشر حاولت فيه حفظ ماء وجهها، فقالت أن ما فعله شهاب غفوري معها “تحرش”، وقالت: “شهاب يحب يتحرش فيني، يحب يلعب بأعصابي، وأنا اللي يلعب بأعصابي آكله أكل”.

وكانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على سارة الكندري قبل أشهر بسبب فيديو لا أخلاقي جمعها بزوجها أحمد، وخرجا بكفالة تُقدر ب6600 دولار.

وظهرت سارة الكندري بالفيديو الذي تم إلقاء القبض عليها بسببه، وهي ترتدي ملابس ضيقة جداً، وتقوم بحركات مثيرة جداً، بينما يُمشط زوجها أحمد الغامدي شعرها، ويحتضنها من الخلف، ما أثار غضب نشطاء السوشيال ميديا، وطالبوا بإيقافهما لمخالفتهما الآداب العامة.