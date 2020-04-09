ضربة على رأس ابن راشد.. خزينة دبي فارغة والسلطات تتخذ قرارا عاجلاً بخفض الإنفاق وتجميد التوظيف

نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، وثيقة رسمية، أظهرت أن دائرة المالية بدبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20 بالمئة ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، استجابة لتفشي فيروس كورونا.

وأبلغت الدائرة جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

حكومة #دبي تصدر تعميما لخفض النفقات في ظل تراجع الايرادات العامة بسبب تداعيات فيروس كورونا. pic.twitter.com/uwGqT3YC5q — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) April 8, 2020

وتداول ناشطون مقطع فيديو، أظهر إمارة دبي خالية تماماً من المارة والسيارات، بسبب الاجراءات التي اتبعتها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا.

فيديو

لأول مرة.. شاهد إمارة #دبي خالية تماماً من المارة والسيارات بسبب الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس #كورونا pic.twitter.com/xDZfmQO6iF — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 9, 2020

وكان وزير الصحة الاماراتي، عبدالرحمن العويس، الأربعاء، إجراء أكثر من نصف مليون فحص لفيروس كورونا المستجد، في حين سجلت الإمارات 300 حالة جديدة و53 حالة شفاء.

وأكد العويس خلال مشاركته في الإحاطة اليومية المتعلقة بمستجدات المرض في البلاد، أن الإمارات أجرت 539 ألف و195 فحصا لكورونا خلال فترة قصيرة، ما يشكل رقما قياسيا.

وقال وزير الصحة الإماراتي عن ذلك: “سيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة عدد الفحوصات، وتوسيع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي حالات”، حسب تعبيره.

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم قطاع الصحة الإماراتي، فريدة الحوسني، أن الدولة سجلت 300 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 2659 في البلاد.

وأشارت الحوسني إلى أن الإمارات سجلت 53 حالة شفاء تام و، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 239 حالة منذ بدء تفشي المرض في البلاد.

إلى جانب ذلك غرد حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه ضابط في جهاز الامن الاماراتي، تغريدة مثيرة رصدتها “وطن”، قال فيها ” خزينة دبي فارغة”.

خزينة دبي فارغه. — بدون ظل (@without__shadow) April 9, 2020

ووقعت العديد من البنوك الإماراتية ضحية لعملية نصب وخداع من قبل الوافد الهندي الملياردير “بي آر شيتي”، الذي جاء إلى البلاد في ثمانينيات القرن الماضي ولم يكن يملك سوى ثمانية دولارات، بعدما استولى على مليارات الدولارات عبر القروض.

وكشف الإعلامي القطري، جابر الحرمي، تفاصيل جديدة حول أكبر عملية نصب في تاريخ الإمارات والتي مثلت ضربة قوية لاقتصاد الدولة وبنوكها، مشيراً إلى تورط مسؤولين كبار في “دولة السعادة” في العملية التي تسببت بصدمة كبيرة لعيال زايد.

يأتي ذلك، في أعقاب كشف وكالة بلومبيرغ عن “فضيحة فساد كبرى” أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي “بي آر شيتي” الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ .

وبلغت ديون مجموعة “إن إم سي للرعاية الصحية” التي أسسها رجل الأعمال الهندي ومقرها الإمارات للبنوك الإماراتية 6.6 مليارات دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً.