جمال ريان يضع إعلامياً سعودياً معروفاً “داخل الشبك” بعد تطاوله على والده واتهامه بالخيانة
تصدى الاعلامي الفلسطيني، جمال ريان، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، لإعلامي سعودي معروف تطاول عليه ووصفه بالمرتزق الذي باع وطنه. حسب قوله.
وكتب الاعلامي السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “جمال ريان أكبر مرتزق عرفه التاريخ، يشيل البلوك عنّي وأجلده لين يعض التراب ويرجع يسوّي بلوك”.
وأضاف الإعلامي السعودي: “القصة من الآخر إن الخائن ابن الخائن ما فيه خير لوطنه وشلون تبون يصير فيه خير لـ #قطر؟!، الشرهة ماهي عليه الشرهة على تميم وأمه وأبوه اللي باعوا قطر لهذا وأمثاله”.
دفع ذلك، جمال ريان للرد على آل الشيخ، وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “الإعلامي الذي لا يحترم أدب الحوار، والذي يلجأ إلى شخصنة الحوار، بدلًا من مقارعة الحجة بالحجة، سيتم حظره ووضعه داخل الشبك، غير مأسوف عليه، مثل الزميل عبد اللطيف ال الشيخ”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما نشره ريان، مؤكدين على مكانته الإعلامية وأهمية الرسالة التي يقدمها، رافضين الاتهامات التي أوردها الإعلامي السعودي.
يذكر أن الإعلامي الفلسطيني تعرض لهجوم حاد خلال الفترة الماضية من مطلبي الأنظمة السعودية والمصرية والإماراتية، فيما طالب عدد من الإعلاميين بقتله.