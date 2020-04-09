جمال ريان يضع إعلامياً سعودياً معروفاً “داخل الشبك” بعد تطاوله على والده واتهامه بالخيانة

تصدى الاعلامي الفلسطيني، جمال ريان، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، لإعلامي سعودي معروف تطاول عليه ووصفه بالمرتزق الذي باع وطنه. حسب قوله.

وكتب الاعلامي السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “جمال ريان أكبر مرتزق عرفه التاريخ، يشيل البلوك عنّي وأجلده لين يعض التراب ويرجع يسوّي بلوك”.

وأضاف الإعلامي السعودي: “القصة من الآخر إن الخائن ابن الخائن ما فيه خير لوطنه وشلون تبون يصير فيه خير لـ #قطر؟!، الشرهة ماهي عليه الشرهة على تميم وأمه وأبوه اللي باعوا قطر لهذا وأمثاله”.

جمال ريان أكبر مرتزق عرفه التاريخ .. يشيل البلوك عنّي وأجلده لين يعض التراب و يرجع يسوّي بلوك .. القصه من الآخر إن الخائن ابن الخائن ما فيه خير لوطنه وشلون تبون يصير فيه خير لـ #قطر ؟!

الشرهة ماهي عليه .. الشرهة على تميم و أمه وأبوه اللي باعوا قطر لهذا وأمثاله.@jamalrayyan pic.twitter.com/pCbG4XC2cF — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) April 9, 2020

دفع ذلك، جمال ريان للرد على آل الشيخ، وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “الإعلامي الذي لا يحترم أدب الحوار، والذي يلجأ إلى شخصنة الحوار، بدلًا من مقارعة الحجة بالحجة، سيتم حظره ووضعه داخل الشبك، غير مأسوف عليه، مثل الزميل عبد اللطيف ال الشيخ”.

الإعلامي الذي لا يحترم أدب الحوار ، والذي يلجأ إلى شخصنة الحوار ، بدلًا من مقارعة الحجة بالحجة ، سيتم حظره ووضعه داخل الشبك ، غير مأسوف عليه ، مثل الزميل عبد اللطيف ال الشيخ @Alshaikh2 #السعودية #مصر #الامارات #الخليج #المغرب_العربي pic.twitter.com/Kgr4WGeloh — جمال ريان (@jamalrayyan) April 9, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما نشره ريان، مؤكدين على مكانته الإعلامية وأهمية الرسالة التي يقدمها، رافضين الاتهامات التي أوردها الإعلامي السعودي.

كفو عليك الي مو محترم لايحترم ياأخ جمال 🌹🇰🇼🌹. — ابو نواف الظفيري🌹 (@yousaf980) April 9, 2020

قوله يشيل البلوك ابيه يجلدني ونسهر اليوم سوى — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 في البيت (@3issaqtr) April 9, 2020

اخي جمال انا مواطن كويتي والله اقول الحق ان خصومك ساقطون اخلاقيا — بوغربي (@bandarin4) April 9, 2020

نايلك ياعم أصبحت ممن يملكون #قطر. لكن لا عليك اخي العزيز جمال هم يعلمون مدى حب الناس لكم في الله. وأن دلت أفعالهم على شيئ فهي تدل على الحسد نعوذ بالله من شر الحاسد إذا حسد. — Imad Zaqrit (@IZaqrit) April 9, 2020

أعتقد لما تتصارع الأجندات الإعلامية في العالم تنتج مثل هذه التصرفات الغير المقبولة أحيانا

نحن نريد ذلك النقاش الراقي الحجة با الحجة بدون المساس با الحياة الخاصة للأفراد كل لديه عائلة وأولاد وأتباع

والله أعلم — Ahmed khelifa (@Ahmed64020668) April 9, 2020

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا لا نقول إلا لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم — عمار مطلق (@TkEfuNpJp1pnErT) April 9, 2020

الاستاذ جمال ريان عربي أصيل إبن اصيل كثر الله من أمثاله في أمة الإسلام — Mariam (@Mariam29317896) April 9, 2020

يذكر أن الإعلامي الفلسطيني تعرض لهجوم حاد خلال الفترة الماضية من مطلبي الأنظمة السعودية والمصرية والإماراتية، فيما طالب عدد من الإعلاميين بقتله.