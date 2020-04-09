السجن لمصابي كورونا بالأردن في هذه الحالة.. تفاصيل أول محاكمة من هذا النوع

نقلت وكالة “Rt” الروسية نقلاً عن موقع “خبرني” الأردني، تفاصيل تسجيل أول قضية جزائية ضد شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” و كان يعلم إصابته، ولكنه قام بمخالطة آخرين و نقل العدوى لهم.، مما اعتبرته النيابة العامة بالأردن جرماً يستحق المقاضاة.

وفي التفاصيل أكد رئيس النيابة العامة بالأردن القاضي محمد سعيد الشريدة، بأنه تم تسجيل قضية جزائية لدى دائرة مدعي عام عمان ضد شخص كان يعلم بإصابته بالفيروس ولكن قام بمخالطة آخرين وتسبب لهم بالإصابة.

وأوضح “الشريدة” أن النيابة العامة ستقوم بملاحقة كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس ولا يلتزم بالحجر المنزلي وتعليمات وزارة الصحة الأردنية الصادرة بهذا الخصوص، ويعرّض حياة الآخرين للخطر بالعدوى بالفيروس وإصابتهم به.

وأوضح بأن هذا التصرف يشكّل جرما تعاقب عليه القوانين المعمول بها بالأردن، وأن النيابة العامة ستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء “لإنزال العقاب الرادع بحقهم”، على حد قوله.

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اشار في وقت سابق إلى أن الجهات المعنية قد تضطر لإجراء حظر تجوّل شامل في كافة أرجاء المملكة نظراً لقيام العديد من الأشخاص بارتكاب خروقات لإجراءات الحظر المفروضة من قبل السلطات الأردنية للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

جدير بالإشارة بأن المملكة الأردنية سجّلت حتى اللحظة 358 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” فيما يستقر عدد الوفيات بسبب الفيروس على 6 حالات وفاة.