“شاهد” وزير الصحة التونسي ينفجر باكياً خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا

لم يتمالك وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، نفسه وانهارت دموعه وهو يلقي خطاباً للشعب التونسي حول عدم التزام بعض التونسيين بإجراءات الحجر الصحي المفروضة من الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، الوزير التونسي وهو يحبس دموعه بصعوبة، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الداخلية، قائلاً: إن “كل وزراء الحكومة التونسية يشتغلون بحب وصدق واجتهاد لهذا الشعب من أجل الخروج من الأزمة، ولكن يجب الالتزام من طرف الجميع، ولا يجب ترك فئة صغيرة تعصف بجهد شعب كامل ومؤسساته”.

ووصف المكي، ما تقوم به الحكومة من تدابير بأنها “قضية أمن قومي”، والمساس بها هو مساس بأمن جميع التونسيين، معتبراً أن الدموع التي يذرفها أثناء هذا الخطاب هي دموع “قوة وليست دموع ضعف”.

وقال المكي: “سنظل نعمل إلى آخر رمق”. وأردف قائلاً: “لم نقل لكم موتوا كي يعيش الوطن.. نقول لكم الزموا بيوتكم من أجل أن يحيا الوطن”.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أكدت الثلاثاء أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 23 بعد تسجيل حالة جديدة، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 623 بعد تسجيل 27 حالة جديدة، فيما تماثل 25 مصاباً للشفاء.

واتخذت تونس عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا أبرزها فرض حظر التجول والحجر المنزلي على المواطنين، الأمر الذي قوبل برفض عدد منهم خاصة شريحة العمال، مطالبين الدولة بتوفير بدائل لهم.