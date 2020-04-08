“اللي باعنا خسر دلعنا”.. “شاهد” هند القحطاني تتطاول على الفنان راغب علامة في هذا الفيديو!

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني جدلاً جديداً بـ”معايرتها” للفنان اللبناني راغب علامة، بأنها صاحبة فضل عليه.

وظهرت السعودية هند القحطاني بمقطع فيديو تقول فيه: “أي أغنية أنزلها عندي بالسناب، تضرب، مثل أغنية اللي باعنا خسر دلعنا”.

هند القحطاني :



"أنا سبب شهرة أغنية اللي باعنا خسر دلعنا و لي الفضل ياراغب علامة في انتشار اغنيتك بالسعودية" pic.twitter.com/fuJ1iG1TVa — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 7, 2020

وأضافت هند القحطاني: “الأغنية صارلها نازلة على اليوتيوب أكثر من سنة، وبعد ما نزلتها أنا بسنابي، صار الأغلبية يعرفونها بالسعودية”.

ووجهت هند القحطاني كلامها إلى راغب علامة مرددة اسمه ثلاث مرات قائلة: “ترى لي فضل بانتشار أغنيتك في السعودية، ماحدا كان يعرفها”.

وقالت هند القحطاني أن راغب علامة افتتح حفله بالسعودية بهذه الأغنية لأنه يعرف أن لها صدى كبير هناك بفضلها.

وأثارت هند القحطاني سخرية المغردين بهذا التصريح، ورصدت “وطن” بعض التغريدات، حيث كتبت iberté: “لا ياهند زوديتها اعرف الأغنية من قبل ماعرفك والاغنيه مشهورة

لا ياهند زوديتها اعرف الاغنيه من قبل ماعرفك والاغنيه مشهورة — liberté (@Rbii88) April 7, 2020

وعلقت نورة: “هذي شفيها ماخذه مقلب في نفسها خلاص”، وشبهها آخر بالناشطة الكويتية سلوى المطيري “فرع السعودية”.

هذي شفيها ماخذه مقلب في نفسها خلاص — نــورة (@xvxn89) April 7, 2020

يُذكر أن السعودية هند القحطاني تعتمد في شهرتها على إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها حين وصفت من اتهمها بشرب الخمر مع ابنتها بالمجنون، وقالت: “واحد كاتب والله في أمريكا أنا شفت هند القحطاني تشرب خمر ومعها بنتها رؤى، المجانين قاموا قاموا بتصوير الشاشة ونزلوها إن هند فاسقة تشرب خمر علماً إن أنا ما اشرب، لو أنا اشرب صورت الشراب أو المطعم اللي أنا فيه ، وبعدين قولوا لي وش المكان اللي يدخل أطفال مو حتى أطفال ما يدخلون أقل من 21 عام، مردفة بأن أي شي يقرأوه ينشروه ، مو بس كذا لكن يحلفون ويقسمون إن أنا كذا”.