“شاهد” بعد مقاطعه الجنسية مع مراهقات.. هذا مصير السعودي المتحرش بالقاصرات في عسير

تمكنت السلطات السعودية من ضبط الشاب السعودي الذي ظهر يتحرش بقاصرات في مقاطع يتفاخر بنشرها على حساباته بمواقع التواصل، وحوت ألفاظ جنسية وخارجة وإيحاءات فاضحة.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت تحرش شخص بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له، وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.

فيديو#شرطة_عسير: القبض على المتحرش بالقاصرات.

"تم كتم الألفاظ" pic.twitter.com/gcZ1I5ibVr — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 8, 2020

وأوضح المتحدث أن الموقوف مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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وكان ناشطون بالمملكة نشروا قبل أيام فيديوهات لشاب يدعى “فيصل العجمي”، يجري لقاءات فيديو مع فتيات مراهقات ويتحدثن بأمور جنسية وإيحاءات غير أخلاقية، مطالبين باتخاذ الإجراءات ضده وسرعة القبض عليه وتطبيق حد الجلد عليه.

وربي قذر قذر ابن الكلب ذا لازم ينجلد #اقبضوا_علي_فيصل_العجمي pic.twitter.com/IPZOfQMDxj — عزيز (@i3ziizx) April 1, 2020

وأثار الفيديو الذي هز رواد السوشيال ميديا ، غضب عارم بين النشطاء في المملكة، وتصدر هاشتاج #اقبضوا_علي_فيصل_العجمي، الترند عبر موقع “تويتر”.

ونشر البعض بيانات الشاب وطالب الأمن بسرعة التحرك والقبض عليه.

هذا وتشهد السعودية تغيرات غير مسبوقة منذ صعود ولي العهد محمد سلمان لسدة الحكم، حيث سمح لصديقه تركي آل الشيخ بنشر ثقافات غريبة على المجتمع السعودي عبر هيئة الترفيه التي سمح له فيها بميزانية مفتوحة تنفق على المطربيين والراقصات وحفلات الترفيه بزعم التقدم والانفتاح.

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