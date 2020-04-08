لقطة من مسلسل ام هارون
لقطة من مسلسل ام هارون
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“من بطولة حياة الفهد”.. mbc تفجّر غضباً واسعاً بمسلسل “ام هارون” الرمضاني فما قصته؟!

كتب وطن
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ضمن قطار التطبيع والخطة التي يسعى من خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإقامة علاقات مع ، انتجت قناة mbc المملوكة للسعودية مسلسلاً رمضانياً حول يهود حمل اسم “ام هارون”.

ومن المقرر أن تعرض القناة المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن هدف من انتاج المسلسل وعلاقته بمساعي تقارب نظام بن سلمان مع إسرائيل.

وعلق الإعلامي الكويتي سعد السعيدي، على الإعلان الترويجي للمسلسل بالقول: “مسلسل يعرض في رمضان القادم، يتحدث عن في الأربعينات من القرن الماضي، فما الرسالة والهدف الذي يريد أن يوصلها هذا المسلسل”.

وأضاف السعيدي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “صحيح هناك فرق بين الديانة اليهودية والصهيونية لكن هذا الفرق ليس واضحا للعوام، أظنه مقدمة تطبيع ثقافي، وزرع فكرة في العقل الباطن هي أن الأمر طبيعي”.

وتفاعل راود تويتر مع الإعلان الترويجي معبرين عن رفضهم للمسلسل الذي يعبر عن سياسة خليجية لدعم التقارب مع إسرائيل.

ووجه مغردون اتهامات للممثلة الكويتية والتي حاولت اظهار اليهود بوجه جميل وصورة المتسامحين مع الآخرين، كما طالت الاتهامات منتجي المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.

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