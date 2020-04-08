“من بطولة حياة الفهد”.. mbc تفجّر غضباً واسعاً بمسلسل “ام هارون” الرمضاني فما قصته؟!

ضمن قطار التطبيع والخطة التي يسعى من خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإقامة علاقات مع إسرائيل، انتجت قناة mbc المملوكة للسعودية مسلسلاً رمضانياً حول يهود الكويت حمل اسم “ام هارون”.

ومن المقرر أن تعرض القناة السعودية المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن هدف السعودية من انتاج المسلسل وعلاقته بمساعي تقارب نظام بن سلمان مع إسرائيل.

وعلق الإعلامي الكويتي سعد السعيدي، على الإعلان الترويجي للمسلسل بالقول: “مسلسل يعرض في رمضان القادم، يتحدث عن يهود الكويت في الأربعينات من القرن الماضي، فما الرسالة والهدف الذي يريد أن يوصلها هذا المسلسل”.

وأضاف السعيدي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “صحيح هناك فرق بين الديانة اليهودية والصهيونية لكن هذا الفرق ليس واضحا للعوام، أظنه مقدمة تطبيع ثقافي، وزرع فكرة في العقل الباطن هي أن الأمر طبيعي”.

مسلسل يعرض في رمضان القادم، يتحدث عن يهود الكويت في الأربعينات من القرن الماضي.

فما الرسالة والهدف الذي يريد أن يوصلها هذا المسلسل..

صحيح هناك فرق بين الديانة اليهودية والصهيونية لكن هذا الفرق ليس واضحا للعوام..

أظنه مقدمة تطبيع ثقافي ،وزرع فكرة في العقل الباطن هي أن الأمر طبيعي! pic.twitter.com/9B369VHk9I — سعد السعيدي (@salsaeedi) April 7, 2020

وتفاعل راود تويتر مع الإعلان الترويجي معبرين عن رفضهم للمسلسل الذي يعبر عن سياسة خليجية لدعم التقارب مع إسرائيل.

أتوقع السنه الجايه مسلسل عن يهود المدينه واراضيهم وبساتينهم التي لازالت شاهدة على وجودهم هناك .

و اكل العنب ،



حبّه حبّه 🙂 — Tr7all_Qatar❤️ (@QTr7all) April 7, 2020

صباح الخير اخي ، اذا تلاحظ حولك سترى محاولات كثيرة جدا لادخال اليهود في العقل العربي عن طريق الافلام والمسلسلات حتى الكتب والروايات في الفترة الاخيرة تتكلم عن اليهود كل هذا من اجل التطبيع وتسهيل التطبيع على الاجيال الجديدة .عند تكرار الشيء يصبح روتيني وغير مستغرب — معاذ بن فيصل #الزم_بيتك (@moaadharbe) April 7, 2020

رخيصين يحركوا بالمال والعصا والأمر، وإلا ينقص الأمة والمنطقة والثقافة قضايا ومشاكل وقصص وعبر حتى تطرح مثل هذه السفاهه التي لا تمت لأولويات الأمة العربية والإسلامية بشئ إلا شيئا يراد أن تغصب عليه — Observe & Counsel (@Observercounse1) April 7, 2020

ووجه مغردون اتهامات للممثلة الكويتية حياة الفهد والتي حاولت اظهار اليهود بوجه جميل وصورة المتسامحين مع الآخرين، كما طالت الاتهامات منتجي المسلسل.

المشكلة في المسلسل بقدر ما المشكلة بالممثلة !

الممثلة اللي تحاول تصور التسامح اللي موجود بالكويت مع اليهود في السابق هي نفسها اللي تطالب و تقول قطوا الوافدين بالبر !

تمثل عن التسامح و واقعها عنصري ! — ناصر بدر بن غربين (@Naser_Gharbeen) April 8, 2020

توهم يذكرون أن هناك يهود، عاشوا مكرمين في ديرتنا.

ما تركوا بلدنا إلا بضغط من الحركة الصهيونية.

تطبيع في عام وباء — د. جمال الزنكي (@DrJamalAlzanki) April 8, 2020

التمويل اماراتي واللوجستيك سعودي… زواج MBc مع ابو ظبي زواج سوف يخرج جيل سفاح. — Emad Sabbah (@emadsabbah) April 8, 2020

حياه الفهد تترك العنصريه ضد العرب المسلمين الان ومن ثم تتكلم عن اليهود — Shaya Alqhtani (@shaya201111) April 8, 2020

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.