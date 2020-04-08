مصري لم يتمالك نفسه أمام “جمال اللبنانيات” وهذا ما فعله على كورنيش صور!

لم يتمالك مُراهق مصري (18 عاماً) نفسه أمام جمال فتيات لبنان، فانتظار الظلام ليتمكن من لمس هذا الجمال.!

وأعلنت قوى الأمن اللبناني إلقاء القبض على شاب مصري بعد ورود بلاغات حول تحرشه باستمرار بالفتيات والنساء خلال ساعات الليل.

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، بياناً نشرته عبر صفحتها على “الفيسبوك” جاء فيه: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا حول قيام شخص بالتحرش – في خلال فترة الليل – بالفتيات والنساء في مدينة صور”.



وأضاف البيان: “على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي الى معرفة هوية الفاعل، وبناءً عليه، جرى توقيفه، وتبيّن انه قاصر من مواليد عام 2002، مصري الجنسية، ولا يوجد بحوزته أوراق ثبوتية”.

وكشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وتم إيقافه تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني بحقه.