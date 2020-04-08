حلاق دبي يثير سخرية واسعة.. “شاهد” ماذا فعل هذا الحلاق في الإمارات عندما اعتقد ان الشرطة تراقبه!

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة هروب حلاق في دبي، مُخالف لإجراءات الوقاية المعمول بها في الإمارات للحد من تفشي فيروس كورونا.

وظهر الحلاق بالفيديو وهو يختبئ خلف باص كبير، ويضع أدواته بجانبه، مرتدياً كمامة، ويحلق لشخص ما، قبل أن يظهر شخص يرتدي ثوب وكمامة أيضاً، و”فيست” يٌشبه ما ترتديه الجهات الرقابية، فاعتقد الحلاق أنه رجل أمن، ففر هارباً تاركاً زبونه في حيرة، هل يهرب معه أم يبقى؟

وأثار المقطع الذي رصدته “وطن” سخرية المغردين، وطالب آخرون بإلقاء القبض على الحلاق مُعتبرين أن أمثاله سبب نشر الفيروسات والجراثيم، خاصة أن أدواته غير نظيفة كما تظهر بالفيديو.

ماجاب ونشر الامراض الا الجرذان الاسيويه — الغامدي #حظر_تجول (@Waleeedoh_ad_ib) April 7, 2020

كل البلا منهم

والله اكبر ناشر للفايروسات هم

تجمعاتهم وقله نظافتهم وقله الوعي في الوقايه هي الي جعلتهم اكبر ناقل للفايروس

الحين صار خطرهم في جميع المخابز والمراكز التجاريه لان بعضهم يدخلونها ولايعرف معقم او قلفز ولو طلع ناقل للمرض راح يعدي عدد كبيررررررر من المواطنين بسببه — صالحينهووو (@ssaall056) April 8, 2020

وكانت دولة الإمارات قد سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في الدولة 2359 حالة.

وبررت الصحة الإماراتية زيادة عدد الإصابات راجع إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية.