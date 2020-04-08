حلاق دبي
حلاق دبي
الهدهد

حلاق دبي يثير سخرية واسعة.. “شاهد” ماذا فعل هذا الحلاق في الإمارات عندما اعتقد ان الشرطة تراقبه!

كتب وطن
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تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة هروب حلاق في ، مُخالف لإجراءات الوقاية المعمول بها في للحد من تفشي فيروس .

وظهر الحلاق بالفيديو وهو يختبئ خلف باص كبير، ويضع أدواته بجانبه، مرتدياً كمامة، ويحلق لشخص ما، قبل أن يظهر شخص يرتدي ثوب وكمامة أيضاً، و”فيست” يٌشبه ما ترتديه الجهات الرقابية، فاعتقد الحلاق أنه رجل أمن، ففر هارباً تاركاً زبونه في حيرة، هل يهرب معه أم يبقى؟

وأثار المقطع الذي رصدته “وطن” سخرية المغردين، وطالب آخرون بإلقاء القبض على الحلاق مُعتبرين أن أمثاله سبب نشر الفيروسات والجراثيم، خاصة أن أدواته غير نظيفة كما تظهر بالفيديو.

وكانت دولة الإمارات قد سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في الدولة 2359 حالة.

وبررت الصحة الإماراتية زيادة عدد الإصابات راجع إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية.

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