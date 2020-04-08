كاتب عُماني بثّ حلقةً عن والد الشيخ حمد بن جاسم يكشف لماذا اتّصل به بعدها وما طلبه منه

قال الكاتب العُماني علي بن مسعود المعشني إنه تلقّى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بعد حلقةٍ بثّها عن والده الراحل الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني.

وذكر “المعشني” في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر”: “في لفتة كريمة ومقدرة ، تلقيت البارحة إتصال هاتفي من الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، يشكرني على الفيديو الذي قدمته عن والده على قناتي ماقل ودل”.

وأضاف أن الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أكد له صواب الحيثيات التي اوردها في القصة.

وقال إن الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قدم له دعوة مفتوحة لزيارة دولة قطر بعد زوال الجائحة. مقدماً شكره من القلب للشيخ حمد.

في لفتة كريمة ومقدرة ، تلقيت البارحة إتصال هاتفي من الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، يشكرني على الفيديو الذي قدمته عن والده على قناتي ماقل ودل ، وأكد لي صواب الحيثيات التي اوردتها في القصة ، وقدم لي دعوة مفتوحة لزيارة قطر بعد زوال الجائحة .

فشكرا من القلب للشيخ حمد — علي بن مسعود المعشني (@alibinmasoad) April 8, 2020

ووصف “المعشني” الشيخ الراحل جاسم بن محمد آل ثاني، بأنه “رجل ذو مروءة وشهامة، ومعروف عند كل أهل قطر أنه سند ومعين لكل ضعيف”.

وقال إن أيٍ وافد كان يأتي للشيخ جاسم طلباً للمساعدة يقوم بمساعدته، وخاصةً في جانب دفع فواتير الكهرباء والماء .

وروى “المعشني” قصةً حدثت في بداية الثمانينات، حينما توجّه الشيخ الراحل مع مجموعة من الشيوخ وآخرين في رحلة قنص بمنطقة الأنبار في العراق .

وقال إن 2 من مرافقي الشيخ جاسم، توجّهوا لجلب مواد تموينية من منطقة قريبة، وفي الطريق دهسا طفلاً عراقياً عن طريق الخطأ وتوفي على الفور .

ويتابع “المعشني” راوياً تفاصيل القصة، قائلاً إنهما توجها الى الشيخ غنام الدليمي -أحد شيوخ الدليم-، والذي بدوره صفح عنهما لوجه الله، بعدما علم منهما تفاصيل الحادث غير المتعمد.

وأوضح أنهما عادا إلى مخيم الشيخ الراحل جاسم بن محمد آل ثاني وأبلغوه بما جرى، فطلب منهما أن يرشداهُ الى مجلس الشيخ “الدليمي” .

وقال الكاتب العُماني، إنه بعد 3 أيام، توجه الشيخ الراحل جاسم على رأس وفد الى الشيخ “الدليمي”، ومعه مركبتين محملتين بمواد تموينية، و14 ألف دينار عراقي، وطلب لقاء والد الطفل وأقاربه، حيث قدّم لهم التعازي، والمبلغ، وواظب على ذلك في كلّ زيارة يقوم بها الى العراق .