يستمر لـ12 يوما ويبدأ من الجمعة.. قرار غير مسبوق في تاريخ سلطنة عمان

تتعرض سلطنة عمان كغيرها من دول العالم لظروف استثنائية غير عادية دفعتها لاتخاذ قرارات غير مسبوقة في تاريخ السلطنة، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وتحوله لوباء عالمي.

وفي هذا السياق وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عمانية، عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا صباح، اليوم الأربعاء، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضاءها، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

ونظرا لتزايد عدد الحالات المصابة في عدة مواقع مختلفة في السلطنة أبرزها ولاية مطرح، وفي إطار الجهود المبذولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، ومن ضمنها العزل الصحي التام لولاية مطرح ابتداء من يوم الأربعاء 1 أبريل 2020م وحتى إشعار آخر.

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إغلاق مسقط

وفي سبيل الحد من انتشار الفيروس، فقد قررت اللجنة إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 10 إبريل، ولغاية الساعة العاشرة من صباح الأربعاء 28 22 إبريل، مع استمرار نقاط التحكم والسيطرة في جميع محافظات السلطنة.

كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة خدمة التعلم عن بعد عبر المنصات التعليمية.

وقد أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها للجهود التي قامت بها البعثات الدبلوماسية والملحقيات الثقافية العمانية في الخارج في تسهيل عودة المواطنين عموما، والطلبة على وجه الخصوص، إلى السلطنة.

هذا وأعلنت وزارة الصح بسلطنة عمان عن تسجيل 48 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد19) في السلطنة.

وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 419 حالة، وعدد الوفيات (2).

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات التي شُفيت حتى هذا الإعلان بلغ حالتين.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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