شاهد” فيديو مؤلم لأردني ينفجر بوجه مذيع سأله عن الأحوال: “عليا الطلاق ما في شلن بجيبي”

نشرت قناة “رؤيا” الأردنية مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا رصدت فيه آراء المواطنين الأردنيين في ظل حالة حظر التجول التي تفرضها السلطات الأردنية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.

مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع أظهر قول أحد المواطنين الأردنيين بأن الأوضاع في غاية السوء، وأن كل الذين يعملون بنظام “اليومية” لا يجدوا الآن ما يسدون به رمقهم.

بترك الكم التعليق

بس للعلم هاد حال ٧٥بالميه من اهل ألأردن pic.twitter.com/vxPKQ45tDS — myrvat (@Myrvat2) April 8, 2020

وتابع الشاب في كلمات أثارت تعاطفا واسعا معه: “كلنا احنا شغالين يومين، انا من هون ليومين لتلاتة ما فتحوا، بدي أروح أسرق، بدي اطعمي، شو أسوي انا اشتغل بالمخدرات، ولا أسرق، ما ضل إلا أروح أسرق”.

وأضاف: “افتحوا خليها تصيبنا كورونا ونموت، أنا أخوي مات من شهر، خليني أقعد جنبه يا عمي أحسن من ما أروح أطلب من حد بستاهل أو ما بستاهل خمس ليرات”.

وزاد غاضباً: “كل العالم ميتة من الجوع، انا بجيبلك ألف عيلة، شو أوقّف أمي بين الشحادين هدول، بيشحدوا قاعدين، ما ضل إلا نشحد، يا نشحد يا نسرق، ولا نشتغل بالمخدرات”.

وتابع: “علي الطلاق بالثلاثة شلن ما في بجيبتي، وكلنا زي هيك، إحنا بنشتغل باليومية”. وخاطب الجهات السياسية: “يا عمي بدناش منك مصاري، بدنا تفتح البلد نطلع نشتغل”.

وفي حديث المواطنة الثانية التي ظهرت عبر مقطع الفيديو، قالت: “انا ابني بيشتغل يومية عند محل حلويات، ومن يوم ما قعدوه ما في قرش بالدار، ما في غاز ولا كاز ولا سكر ولا رز ولا أكل لولاده”.

وتابعت: “وانا من 2011 بقدم للمعونة الوطنية والمعونة الوطنية مش سائلة فينا، ولا حدا سائل فينا”.

مُضيفة: “يعني الحصار بس إذا حد ببوس حد بينعدي، ما الهواء بيعدي، اقطعوا الهواء عنا كمان، يعني افتحوا هالحصار، خلي العالم تاكل وتشتغل، جاي علينا رمضان، بدنا نصرف بدنا ناكل، جوعانين فش شي بالدار، تعالي شوفي الدار”.

وأضافت شاكية حالها: “صاحب المية بطلب الايجار قاعد، كهربا ومية بيطلب كمان، من وين بدنا نجيب؟ وابني عامل بيشتغل بمحل حلويات، ما في يا عمي ما في، أطفال هدول من وين بدو يجيبلهم بامبرز وحليب”.

وختمت: “إن ما متنا من الكورونا رح نموت من الجوع”.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال عديدة من قبل المغردين والمعلقين، حيث قال أحد المعلقين، “كلنا هيك”، وتابع بأنه لا يجب أن يفتحوا باب العمل، لأن بذلك تعريض لحياة الكثيرين للخطر، مضيفا: “افرضوا أنها حرب”.

كلنا هيك

بس ما يصير يفتحوا باب العمل

رح يموت ناس كثير

و علمك هالشعب ما عندو وعي كامل ب النسبة ل إجراءات الوقاية

رح تكون شوربة

افرضوا انها حرب — هبابين الريح…… (@pwqTwjBMOzMSOWL) April 8, 2020

فيما لم يجد معلق آخر في وصف المشهد المؤلم إلا أن كتب: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

لاحــول ولا قــوة الا بالله العـلي العظـيم..

تذكرت قول الحق سبحانه

( وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)

اللهم اكتبهم من الصـابرين — SALEH (@99Qa) April 8, 2020

وتابع: “تذكرت قول الحق سبحانه: “ولنلبونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين، اللهم اكتبهم من الصابرين.”

يُشار إلى أنه وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وازرة الصحة الأردنية، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كافة أرجاء المملكة 353 حالة إصابة، فيما يستقر عدد الوفيات على 6 حالات وفاة بسبب الفيروس.

كما تستمر السلطات الأردنية في فرض حظر التجول وعديد من الإجراءات الوقائية لمواجهة خطر انتشار الفيروس، ما أثر بشدة على الوضع الاقتصادي للدولة وتسبب في ضرر بالغ لعمال اليومية.