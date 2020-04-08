فيديو أشعل غضب الكويتيين .. أكاديمي مصري يهدد أمير الكويت ببذاءة ويمهله 24 ساعة!

خرج أكاديمي وناشط مصري معروف في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، يهدد فيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والمسؤولين بالدولة بشن حملة مسيئة للكويت ستتضمن “الدخول بالأعراض”، حسب وصفه إن لم يقم الأمير بالاعتذار لمصر ولشعبها عما وصفه بـ “قلة الأدب” التي خرجت من بعض الكويتيين ضد مصر قاصدا الفنانة حياة الفهد وما تبعها من أزمات.

الدكتور “زكريا سالم” الذي عرف بظهوره المتكرر على قنوات الإعلام المصري المقرب من السيسي بصفة “خبير الإرهاب الدولي” كما يعرف نفسه، ظهر في مقطع الفيديو الذي صوّره لنفسه وقال في “رسالة” إلى الكويت، ما نصّه: “ابتداءً من أمير الكويت إذا ما اعتذرش للشعب المصري عن السفالات دي حنبدأ نشن حملة”.

هل يعقل د. زكريا سالم خبير مكافحة الأرهاب يشتم ويغلط على الكويت بهذه الطريقة الوقحة ويتعدى على أميرنا الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد أعتقد حان دورك لتوقف هذه المهازل #كيف_ينتهي_فيروس_كورونا #سحب_جنسية_داليا_بدران#الهند #الكويت pic.twitter.com/5pAwXTLYHp — لطيفه الرزيحان (@latifaalruzehan) April 8, 2020

وتابع: “والحملة دي لا تقلي فتنة، احنا لينا كرامتنا، وإن كان أمير الكويت مش عارف يلم “الأنجاس” بتوعه احنا حنرد، وحنرد بعنف، وحنرد بشكل يسيء، وحنخش بالأعراض”.

وأضاف مهددا: “انا أعطي أمير الكويت 24 ساعة من الآن، لو ما طلعش اعتذار رسمي لمصر على قلة الأدب واللي بيحصل للمصريين في الكويت حنبدأ بشن حملة عليكم من أول راس لآخر راس”.

وزاد وهو ممسكاً بعلم دولة مصر: “علم بلدي دة فوق دماغكم، 24 ساعة يا أمير الكويت منتظر من حضرتك يطلع اعتذار رسمي على قلة الأدب، غير ذلك انتظروا منا بكرة، حنفتح سجلات وحنطلع أوراق وحنخش بأعراض وحنهين أي واحد قرب من مصر، إلا مصر”.

ونشر صاحب حساب “عبدالله” مقطع الفيديو لزكريا سالم، معقباً بأنه لمتى الصمت عن مثل هذه الأحداث.

عاد من جديد



مصري يهدد أمير الكويت ويمهله ٢٤ ساعه للإعتذار منه شخصياً

وإلا سيرد بقوة

واستمر الطعن بشرف أهل الكويت مرة أخرى



الى متى نصمت عن نبح الكلاب pic.twitter.com/972FU8hfb5 — abdullah (@abdulla_424) April 8, 2020

وكتب: “عاد من جديد، مصري يهدد أمير الكويت ويمهله 24 ساعة للاعتذار منه شخصيا،ً وإلا سيرد بقوة، واستمر بطعن شرف أهل الكويت مرة أخرى”.

فيما كتب المغرّد الكويتي “أحمد” معقباً: “لا وأبشرك بعد، بكرة نعطيهم مساعدات بالمليارات”.

لا وأبشرك بعد بكره نعطيهم مساعدات بالمليارات — ( AHMAD ) (@ahmaad999111) April 8, 2020

فيما علّق مغرد آخر: “إسمه زكريا سالم محمد وله صفحة على فيس بوك، ودائم الظهور على قنوات الإعلام المصري”.

اسمه زكريا سالم محمد

وله صفحة بموقع فيسبوك 25الف متابع



و دائم الظهور علي قنوات الاعلام المصري



اين السفارة من هذا التطاول pic.twitter.com/Uo6KZBzoXS — 🇰🇼بوكويت 🇰🇼خلك بالبيت 🇰🇼 (@bokwitbas) April 8, 2020

وتابع في تعليقه: “أين السفارة عن هذا التطاول”.

يشار إلى أن تصريحات سابقة للفنانة الكويتية حياة الفهد، اثارت أزمة كبيرة بين الشعبين الكويتي والمصري عقب مطالبتها سلطات بلادها بإلقاء الوافدين في الصحراء معتبرة إياهم سبب تفشي كورونا بالدولة.

وفجرت تصرحات الفنانة موجة غضب واسعة استدعت تراشقا إعلاميا بين عدد من الفنانين في مصر والكويت، لتنتقل حالة العداء بدورها بين النشطاء في مصر والكويت على مواقع التواصل وسط دعوات بعض العاقلين لعدم تعميم التصريحات على الشعب برمته.

هذا وقررت الفنانة الكويتية حياة الفهد اللجوء للقضاء بعد تعرضها للكثير من الانتقادات والإساءة إليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب تصريحها الأخير فيما يتعلق بالوافدين المتواجدين على أرض الكويت وطردهم من أراضيها.

وأعلن المحامي الكويتي مجبل الشريكة عبر حسابه بموقع تويتر، عن أنه تم رصد جميع التغريدات المسيئة والمقاطع الصوتية التي أساءت للممثلة حياة الفهد، متوعدا من يعيد نشر مداخلتها التلفزيونية بالمقاضاة.