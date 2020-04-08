“شاهد” ناشط كوميدي أردني في قبضة الأمن بسبب “قلاية بندورة”!

ألقى الأمن الأردني القبض على الناشط الكوميدي عبدالقادر العقايلة بعد تحدّيه وخرقه قرار حظر التجول الخاص بمنع تفشي فيروس كورونا .

جاء ذلك بعد أن بث “العقايلة” مقاطع فيديو على صفحته بفيسبوك وهو في نزهة مع آخرين في أحد الأودية ويمارس السباحة في أحد السيول، قبل أن يقوم بطبخ “قلاية بندورة” بطريقة اعتبرها متابعون غير صحية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الأربعاء، إنه “منذ الصباح كذلك جرى ضبط 1043 شخصا بظروف تخالف أوامر الحظر، والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط”.



وأعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 353.