بعد أزمة حياة الفهد.. سيدة أعمال من أصول مصرية تستفز الكويتيين بطلبها كتيبة من قوات السيسي لحماية الكويت
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت بحالة من الجدل أثارتها تغريدات لسيدة أعمال كويتية من أصول مصرية، متهمين إياها بإثارة الفتنة والبلبلة في البلاد.
ويأتي ذلك عقب تصريحات لسيدة الأعمال داليا بدران تضمّنت اقتراح رحيل الجيش الأمريكي واستبداله بالجيش المصري لحماية الكويت ممن وصفتهم بأعداء الداخل والخارج، وأيضاً من أفكارها استضافة عدد من العمال المصريين في منازل الكويتيين بعد أن يحين موعد ترحيلهم إلى بلادهم.
وفي هذا السياق أقدمت المحامية الكويتية دلال الملا، الثلاثاء، على التقدم ببلاغ لدى السلطات الكويتية ضد سيدة الأعمال المعروفة، حيث تتهم المحامية الكويتية بدران بأنها تزعزع الأمن الداخلي، وتثير الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة و “الإستقواء” بالخارج.
ونشرت المحامية الملا عبر صفحتها بتويتر صورة عن الشكوى التي تقدمت بها بحق سيدة الأعمال داليا بدران، حيث قالت في شكواها: “إن السيدة داليا بدران كويتية من أصول مصرية، نشرت سلسلة تغريدات في الأيام القليلة الماضية تضمّنت اقتراحات من شأنها إثارة الفوضى والفتنة وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي، في ظل الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها الكويت بسبب فيروس كورونا”.
وطالبت المحامية في شكواها بضرورة استدعاء بدران للتحقيق معها، ورفض أي اعتذار منها حول تصريحاتها.
ويأتي بلاغ المحامية الكويتية بحق سيدة الأعمال داليا بدران بالتزامن مع حالة غضب كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مغردين ونشطاء كويتيين تجاهها، نتيجة لما قالته وطرحته من أفكار وتغريدات خلال الأيام الماضية، في ظل حالة وباء كورونا.
وأطلق النشطاء وسما بعنوان “سحب جنسية داليا بدران” في مطالبة للسلطات الكويتية بسحب الجنسية منها ومحاسبتها على تصريحاتها السابقة.
كما طالب مغردون عبر الوسم بتعديل قانون الجنسية الكويتي الذي يمنع الأزواج غير الكويتيين الجنسية.
وكانت داليا بدران قد أنشأت عام 2002 مصنعاً في مجال الطب البديل، لتعتبر أول امرأة كويتية تنشئ مصنعاً متخصصاً باكتشاف منتجات لعلاج مشاكل صحية مختلفة.
وحصلت عام 2017 على جائزة أمير الكويت لأفضل المصانع الكويتية، واختيارها كسفيرة للتسامح والسلام على مدار ثلاثة سنوات على التوالي من قبل منظمة السماح والسلام.