بعد أزمة حياة الفهد.. سيدة أعمال من أصول مصرية تستفز الكويتيين بطلبها كتيبة من قوات السيسي لحماية الكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت بحالة من الجدل أثارتها تغريدات لسيدة أعمال كويتية من أصول مصرية، متهمين إياها بإثارة الفتنة والبلبلة في البلاد.

ويأتي ذلك عقب تصريحات لسيدة الأعمال داليا بدران تضمّنت اقتراح رحيل الجيش الأمريكي واستبداله بالجيش المصري لحماية الكويت ممن وصفتهم بأعداء الداخل والخارج، وأيضاً من أفكارها استضافة عدد من العمال المصريين في منازل الكويتيين بعد أن يحين موعد ترحيلهم إلى بلادهم.

وفي هذا السياق أقدمت المحامية الكويتية دلال الملا، الثلاثاء، على التقدم ببلاغ لدى السلطات الكويتية ضد سيدة الأعمال المعروفة، حيث تتهم المحامية الكويتية بدران بأنها تزعزع الأمن الداخلي، وتثير الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة و “الإستقواء” بالخارج.

ونشرت المحامية الملا عبر صفحتها بتويتر صورة عن الشكوى التي تقدمت بها بحق سيدة الأعمال داليا بدران، حيث قالت في شكواها: “إن السيدة داليا بدران كويتية من أصول مصرية، نشرت سلسلة تغريدات في الأيام القليلة الماضية تضمّنت اقتراحات من شأنها إثارة الفوضى والفتنة وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي، في ظل الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها الكويت بسبب فيروس كورونا”.

هدي هي الشكوى اللي تقدمت فيها للنائب العام ضد #داليا_بدران ليعرف الشعب ما هي الجرائم اللي ارتكبتها في حق #الكويت و #الشعب_الكويتي من جرائم #امن_الدوله …. #الجنسية_الكويتية pic.twitter.com/bgsluqCWyt — المحامية دلال الملا (@dalallawyer2012) April 7, 2020

وطالبت المحامية في شكواها بضرورة استدعاء بدران للتحقيق معها، ورفض أي اعتذار منها حول تصريحاتها.

ويأتي بلاغ المحامية الكويتية بحق سيدة الأعمال داليا بدران بالتزامن مع حالة غضب كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مغردين ونشطاء كويتيين تجاهها، نتيجة لما قالته وطرحته من أفكار وتغريدات خلال الأيام الماضية، في ظل حالة وباء كورونا.

نطالب بتعديل قانون الجنسية خصوصا زوجة الكويتي تاخذ اقامة دائمة وخلصنا بتحترم الكويت نحترمها ما تحترم الكويت ترجع مطرح ما يت #سحب_جنسية_داليا_بدران — ريسة حزب القنفة (@me_the_boss_) April 7, 2020

وأطلق النشطاء وسما بعنوان “سحب جنسية داليا بدران” في مطالبة للسلطات الكويتية بسحب الجنسية منها ومحاسبتها على تصريحاتها السابقة.

أي متجنس يسيء للدولة التى منحته جنسيه واعطته حقوق وحمته يجب سحب جنسيته فورا لانهم مو كفو الى متى وحنا طوفه هبيطة تسبنا وتطعن في الدوله وبعدين تعتذر اعتذار مثل ويها #سحب_جنسية_داليا_بدران — أمي عائشة (@omyaisha68) April 7, 2020

كما طالب مغردون عبر الوسم بتعديل قانون الجنسية الكويتي الذي يمنع الأزواج غير الكويتيين الجنسية.

#سحب_جنسية_داليا_بدران



زوجة الكويتي وزوج الكويتيه وعيالها مفروض ماياخذون الجنسيه لانه هم تزوجوا بقرار شخصي احنا شكو نتحمل غلطتهم ونجنسهم



يوم انكم تزوجتو غير كويتي مافكرتو ولا الحين مفتشلين ومنقصه وجيهكم ومستعرين من جنسيتكم ليش تزوجتو من الاساس



لازم نوقف تجنيسهم — ‏﮼جميله،خُلقا،وخَلقاً (@666bd) April 7, 2020

#سحب_جنسية_داليا_بدران لم تسلم منها الكويت. إهانة موظفين قائمين علي عملهم. تطلب من الريس المصري إًرسال كتيبة صاعقة من الجيش المصري لحماية الكويت من الأعداء الداخلين. منهم أعداء الكويت الداخلين. — ابو راشد (@aboRashed_79) April 7, 2020

وكانت داليا بدران قد أنشأت عام 2002 مصنعاً في مجال الطب البديل، لتعتبر أول امرأة كويتية تنشئ مصنعاً متخصصاً باكتشاف منتجات لعلاج مشاكل صحية مختلفة.

وحصلت عام 2017 على جائزة أمير الكويت لأفضل المصانع الكويتية، واختيارها كسفيرة للتسامح والسلام على مدار ثلاثة سنوات على التوالي من قبل منظمة السماح والسلام.