هل للأمر علاقة بـ”كورونا” أم “شهر رمضان”.. سلطان عُمان يصدر عفواً عن المئات من السجناء

أصدر السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، عفواً شاملاً عن “599” سجيناً بينهم “336” أجنبياً. وفق ما ذكرت وكالة الانباء العمانية.

ولم تذكر التغريدة إن كان العفو له صلة بتفشي فيروس كورونا أم قرب شهر رمضان الذي يبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري. حسب ما قالت “رويترز”.

#جلالة_السلطان_المعظم القائد الأعلى /حفظه الله ورعاه / يتفضل فيصدر عفوه السامي الخاصّ عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الذين تشرّفوا بالعفو السامي بلغ عددهم (599) نزيلًا، منهم (336) نزيلًا أجنبيًّا. pic.twitter.com/xFqPLDRrxL — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 8, 2020

وكانت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية أفادت بأن السلطان هيثم بن طارق، أجرى عدة اتصالات هاتفية بعدد من زعماء الدول بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت الوكالة الرسمية في بيانها أن السلطان هيثم بن طارق، تبادل الاتصالات الهاتفية، مع كل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وحمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ودولة نارندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

وأعرب الزعماء خلال الاتصالات الهاتفية عن خالص تمنياتهم للسلطان بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر وللشعب العماني كل التقدم والرقي والازدهار.

كما بادلهم السلطان هيثم خالص المشاعر الودّية والتمنيات الطيبة لهم بوافر الصحة والهناء والعمر المديد ولشعوب دولهم اطراد الرقي والتقدم والنماء.

و تم خلال الاتصالات الهاتفية استعراض علاقات التعاون القائمة بين السلطنة ودولهم، والجهود المبذولة على مختلف الصّعد في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على البشرية.

ودعا السلطان هيثم بحسب الوكالة، الله تعالى أن يرفع شرّ هذه الجائحة ويقي العالم أجمع من الأوبئة والأسقام”.

وفي سياق أصدر السلطان هيثم بن طارق 5 مراسيم سلطانية سامية.

وجاءت المراسيم كالتالي:

– مرسوم سلطاني رقم (44/2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

– مرسوم سلطاني رقم (45/2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللإنسانية أو المهينة

– مرسوم سلطاني رقم (46/2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– مرسوم سلطاني رقم (47/2020) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الاعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

– مرسوم سلطاني رقم (48/2020) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم29/2019 الخاص بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الانسان، وتعيين خالد بن أحمد بن سعيد السعدي عضوًا باللجنة، ليحل محل ( الوارد اسمه في البند الثالث من المرسوم السلطاني ٢٩/٢٠١٩ ) خالد بن يحيى بن محمد الفرعي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستحدث ( كوفيد 19 ) في السلطنة .

وبذلك يصبح العدد الكلّي لحالات الإصابة المسجلة في سلطنة عمان 371 حالة بالإضافة إلى حالتي وفاة.