تجمهر وشغب وإغلاق شوارع .. فيديو “مقلق” من الكويت والعمالة الوافدة “قنبلة موقوتة”!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة جدل واسعة عقب تداول مقطع فيديو يصوّر خروج عدد من الأشخاص في الشوارع، والقيام بأعمال شغب وإغلاق للطرقات، اعتراضاً على الأوضاع التي تمر بها البلاد لمواجهة وباء كورونا.

وبحسب متداولي المقطع فإن هذا الانتشار للعمال الوافدين من جنسيات أخرى في الكويت، وأنهم قاموا بأعمال شغب وتجمهر، وتعطيل للطرقات، ومنهم من خرج للشوارع رغبة في مغادرة الكويت.

قنبلة موقوتة على وشك الإنفجار في الكويت، عمالة وافدة تنتشر في الشوارع ، شغب وتجمهر ، وتعطيل للطرقات، بعضهم خرجوا للشوارع رغبة في مغادرة الكويت. pic.twitter.com/RUeALbUvy1 — فرويد (@FreudKsa) April 8, 2020

وتستقبل الكويت عشرات الآلاف من العمالة الوافدة على أراضيها، والذين يعملون في قطاعات مختلفة، تضررت بفعل الإجراءات التي تتخذها الكويت لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويأتي ذلك جراء ما أعلنته السلطات الكويتية من إجراءات تقضي بالتزام الحجر المنزلي، ومنع التجمع و إغلاق المحال التجارية والمصانع، الأمر الذي تسبب بشلل لقطاعات مهنية كبيرة في البلاد، كغيرها من دول المنطقة التي تضررت بفعل الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

وفي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو قال أحد المغردين متسائلاً: لماذا قامت الكويت باستقدام كل هؤلاء العمال وهي لا تريدهم، ومن هي الجهة التي استقدمتهم واستفادت منهم وتركتهم هكذا عند الطوفان.

سؤال لماذا استقدمت دولة الكويت او غيرها هؤلاء ان كانوا لايريدونهم ومن الجهة التي استقدمهتم واستفادت منهم وتركتهم هكذا عند الطوفان ..

لماذا اللوم فقط على الاجنبي الذي لاحول له ولا قوة .. قليل من الموضوعية حتى يتسق الحديث .. — Adel nobee (@adelnobee) April 8, 2020

وتابع المغرد في تعليقه: “لماذا اللوم على الأجنبي الذي لا حول ولا قوة له، قليل من الموضوعية حتى يتسق الحديث”.

فيما قال مغرد آخر بأن دول الخليج كلها تعاني من نفس مشكلة التضخم في عدد العمالة وخطورتها على الأمن القومي لكل دولة.

دول الخليج كلها تعاني من تضخم عدد العمالة و خطورتها على الامن القومي لكل دولة.. على ااحكومات تنظيم استقدام العمالة و اعتقد ان اهم الخطوات الغاء نظام الكفيل و تكون وزارة العمل هي الكفيل و الاستقدام باسمها و تحت مسؤوليتها — /ABU-ABDULLAH/🌏🌎🌍 (@awax900) April 8, 2020

وتابع أنه ينبغي على الحكومات تنظيم استقدام العمالة، معتقداً بأن أهم الخطوات التي يجب أن تتخذ حالياً في هذا السياق هي إلغاء نظام الكفيل وتكون وزارة العمل هي الكفيل والاستقدام باسمها وتحت مسؤوليتها.

فيما قال المغرد الثالث: “والله يا جماعة قبل شوي شفت عمالة متجمعين عند مخبز مامداني أصورهم صراحة بس استفزوني بطريقتهم وعدم مبالاتهم واستهتارهم”.

والله ي جماعة قبل شوي شفت عمالة متجمعين عند مخبز مامداني اصورهم صراحة بس استفزوني بطريقتهم وعدم مبالاتهم وإستهتارهم … حوالي عشرين شخص اذا مو أكثر متزاحمين طابور وكل واحد خشمه عند إذن اللي قدامه… ماهم متخيلين لو واحد من هالمجموعه وش ممكن يعدي مدينه بأكملها للأسف — ‏Dt.Nasser Alonazy (@nasser_onazy) April 8, 2020

وتابع: “حوالي عشرين شخص إذا مو أكثر متزاحمين على طابور وكل واحد خشمه عن أذن اللي قدامه، ما هم متخيلين لو واحد من هالمجموعة وش ممكن يعدي مدينة بأكملها للأسف”.

يُشار بأن الكويت سجّل حتى اللحظة 855 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة الكويتية، كما وتسبب الفيروس بوفاة حالة واحدة فقط منذ بداية الأزمة.

كما يعيش الكويت حالة من حظر التجول و تعليق الدوام الرسمي وإغلاق المحال والمصانع، ضمن جملة إجراءات تتخذها السلطات الكويتية لمحاربة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.