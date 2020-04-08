“والله بناتي يبكين من الجوع”.. أردني يُبكي مواطنيه في مقطع مؤثر هزّ مواقع التواصل

تناقلت صفحات عبر مواقع التواصل مقطع فيديو أثار جدلا واسعا تم اقتطاعه من برنامج إذاعي على إحدى محطات الإذاعة الأردنية مع المذيع “هيثم الوكيل”، حيث يوضّح معاناة أحد المواطنين في ظل حالة حظر التجول والتزام الحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

المواطن “يوسف” وبحسب المقطع المتداول بدء مكالمة بالتحية للجيش الأردني وللقوات الأمنية والطواقم الطبية العاملة في الميدان، موضّحا بأنه يعمل كبائع ترمس، ولديه خمسة بنات، وأن صاحب المنزل الذي يعيش فيه هو وبناته، يطالب بإيجار البيت المتأخر على المواطن يوسف منذ شهرين.

عندما يبكي الرجال فاعلم ان الحمل لا تحمله الجبال



اتصال مؤثر من يوسف بائع الترمس#الاردن pic.twitter.com/Rg71RJ0c8V — شارلوك هولمز الأردني ⁦🇯🇴⁩ (@xw4xw) April 8, 2020

وتابع: “أقسم بالله يا سيدي بناتي من امبارح والله ما تعشّن”.

وأضاف: “والله الصبح دخلت المطبخ قعدت أدور على خبز ناشف مشان أطعميهن والله العظيم ما في”.

وزاد في حديث مؤثر لاقى تفاعلا واسعا: “يا سيدي انا داخل عليك وعلى الشعب الأردني الطيب والله ما في أكل بالبيت، انا داخل عليكم يا رجال، والله والبيت اللي بناه الله انه ما في خبز ناشف بالدار”.

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وأضاف باكياً: “والله بناتي بيعيطن من كثر الجوع، والله ما معي أطعميهن، وصاحب البيت دقّ فيني مشان الإيجار والله ما معي أعطيه”.

وأثارت مكالمة المواطن الأردني يوسف ردود أفعال ومشاعر العديد من المغردين عبر مواقع التواصل، حيث تساءل عدد منهم عن رقم ومعلومات المواطن الذي خرج في التسجيل لمساعدته.

كيف ممكن نوصل للزلمة هذا؟ — salah khalaf (@salahkhalaf91) April 8, 2020

اخوي طيب كيف بدنا نتواصل معهم لو رقم تلفون — Haytham.omoush (@ptaeyXG5AzzEPvi) April 8, 2020

فيما اكتفى آخرون بالدعاء له ولعائلته، وتمني زوال الغمّة عن الشعب الأردني.

الله يفرجها عليك يا رب 🥺 ربي يعوضك عن كُل دمعة قهر نزلت من عيونك الله يحفظك ويحفظ بناتك ويرزقكم من اوسع ابوابه يا رب — فدوى 🍓 سليمان (@Fdoo_89) April 8, 2020

لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

الله يرزقه ويفرج همه.. — Ismail Mansour (@IsmailM74522429) April 8, 2020

يُشار إلى أن المملكة الأردنية تعيش حالة من حظر التجول والتزام المنازل للوقاية من خطر انتشار الفيروس، الأمر الذي فاقم معاناة الكثير من الفئات التي تعتاش وترتزق بشكل يومي.

وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة صحتها، سجّلت المملكة حتى اللحظة 353 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات وفاة بسبب الفيروس.

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