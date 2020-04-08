“اثبتي اثبتي”.. “شاهد” أحضان ساخنة ومشاهد خليعة في مسلسل “رحلة إلى الجحيم” الخليجي تثير غضباً واسعاً

أثارت مشاهد جريئة دخيلة على المجتمع الخليجي من مسلسل “رحلة إلى الجحيم”، جدلاً واسعاً بين نشطاء السوشيال ميديا، بعد عرض حلقتين فقط منه عبر منصة “شاهد” التابعة لفضائية MBC.

وظهرت بطلة العمل الممثلة اللبنانية ليلى عبدالله في ثلاث مشاهد جريئة مع بطل العمل الممثل الكويتي علي كاكولي، فكانت ممددة على الأرض، ويلامس علي كاكولي جسدها في محاولة لتثبيتها، صارخاً في وجهها :”اثبتي اثبتي”.

أما المشهد الثاني، ظهر الثنائي يسيران في أحد الغابات، فتشعر اللبنانية ليلى عبدالله بالتعب، وتطلب من علي كاكولي حملها على ظهره، ليقوم بذلك.

والمشهد الثالث والأكثر إثارة للجدل بحسب رصد “وطن” لمغردين، هو جلوس الثنائي في سيارة، فتُشعل ليلى عبدالله سيجارة وتبدأ بالتدخين بجانب علي كاكولي.

وغردت إحدى الناشطات ساخرة: “متاكدين انو هذا مسلسل خليجي”.

أما المغردة رغد، هاجمت المُهاجمين فكتبت: “والحين يجونك اللي يتفلسفون اوه ليلى عبدالله تدخن اوه رقت على ظهره و شمت عطره مو اخلاق فنانين اوه عمل هابط خفو علينا بس قد شفتو العن من كذا لا خدش حيا احد ولا شي مو انتو تبون شي جديد غير طلقني يا جاسم وانسرقت الشركه يوم جاكم شي جديد ما عجبك خلاص لا تتابعون اجل”.

والحين يجونك اللي يتفلسفون اوه ليلى عبدالله تدخن اوه رقت على ظهره و شمت عطره مو اخلاق فنانين اوه عمل هابط خفو علينا بس قد شفتو العن من كذا لا خدش حيا احد ولا شي مو انتو تبون شي جديد غير طلقني يا جاسم وانسرقت الشركه يوم جاكم شي جديد ما عجبك خلاص لا تتابعون اجل #رحلة_إلى_الجحيم — رغد☁️ (@rxz7_x) April 6, 2020

وكتب محمد: “مسلسل رحلة إلى الجحيم سيء جداً، ويحوي مشاهد لا يقبلها الدين ولا المجتمع، كمشهد شرب الفنانة للخمر والسيجارة، أو احتواءه على مشاهد الأحضان، ومشهد حمل الفتاة على ظهره وبين يديه، سقطة كبييييرة”.

مسلسل #رحلة_إلى_الجحيم سيء جداً،

ويحوي مشاهد لا يقبلها الدين ولا المجتمع،

كمشهد شرب الفنانة للخمر والسيجارة، أو احتواءه على مشاهد الأحضان، ومشهد حمل الفتاة على ظهره وبين يديه، سقطة كبييييرة. — مْـ ـحـ ـمّـ ـد ™ (@bo_7amad97) April 5, 2020

وغردت فاطمة: “صدمني التصوير و الأصوات والإخراج م كانه مسلسل خليجي “.

#رحلة_إلى_الجحيم صدمني التصوير و الأصوات والأخراج م كانه مسلسل خليجي 😧 — فاطِمـــة. (@_FSs4) April 7, 2020

وتدور قصة مسلسل (رحلة إلى الجحيم) حول منظمة أمنية خاصة تريد استلام رهينة من قبل أحد أفرعها بعد تهديد بفضح أسرارها، فتقوم بدفع أحد أفضل عملائها لتنفيذ المهمة والقيام برحلة طويلة مع الرهينة لتنفيذ التسليم، ويُصنف المسلسل أنه “بوليسي”، وهو أمر دخيل على المسلسلات الخليجية التي لم تخرج من الإطار الاجتماعي سابقاً.